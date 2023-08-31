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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاستعداد للحرب.. اليابان تتحرك عسكريا لمواجهة تهديدات الصين وكوريا الشمالية

صدى البلد

قررت اليابان اليوم الخميس، زيادة ميزانيتها الدفاعية في عدة مجالات، مثل تطوير الصواريخ بعيدة المدى والطائرات المسيرة والأنظمة الفضائية.

وتخطط الحكومة اليابانية لإنفاق نحو 7.7 تريليون ين ياباني على مدار الخمس سنوات المقبلة، وهو أعلى مستوى للإنفاق العسكري منذ الحرب العالمية الثانية. حيث  طلبت وزارة الدفاع اليابانية زيادة ميزانية الدفاع، والتي ستصل إجمالي نفقات الدفاع في عام 2024 إلى 52.6 مليار دولار أمريكي.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز قدرات البلاد الدفاعية في ظل التحديات الأمنية المتزايدة في المنطقة بسبب الصين وكوريا الشمالية.

ردود فعل العالم

الولايات المتحدة: شريكة اليابان في التحالف الأمني، أبدت تأييدها لزيادة الإنفاق الدفاعي لليابان، معتبرة أنه يساهم في تعزيز القوة الرادعة والاستقرار في المنطقة. وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة ترحب بالجهود التي تبذلها اليابان لتطوير قدراتها الدفاعية والأمنية.

الصين: انتقدت زيادة ميزانية الدفاع لليابان، متهمة إياها بالسعي إلى تغيير سياسة الدفاع المحافظة التي اتبعتها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وينبن إن زيادة ميزانية الدفاع لليابان تشكل تهديدًا للسلام والأمن في المنطقة.

كوريا الجنوبية: عبرت عن قلقها من زيادة ميزانية الدفاع لليابان، خصوصًا في ضوء المشكلات غير المحلولة بشأن التعويضات عن ضحايا العمل القسري والراحلات التروستية خلال فترة الحكم الاستعماري. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، تشو سانغ كو، إن كوريا تأمل في أن تكون زيادة ميزانية الدفاع لليابان متوافقة مع سلام شرق آسيا.

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