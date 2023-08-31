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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الكاميرون يتجنب مصير تسونامي المستعمرات الفرنسية بعدة قرارات

الرئيس الكاميروني
الرئيس الكاميروني بول بيا

أصدر الرئيس الكاميروني بول بيا، عددا من القرارات المتعلقة بالمناصب في وزارة الدفاع وقيادات الجيش، في أعقاب الأحداث التي جرت في الجابون ومن قبلها النيجر.

وعين "بيا" أحد الرؤساء الأفارقة الذين قضوا أطول فترة في الحكم، قادة عسكريين جدد في نفس اليوم الذي شهدت فيه الجابون المجاورة الأحداث، بحسب ما أوردته شبكة "بي بي سي".

وأجرى الرئيس الكاميروني بول بيا تعديلا واسع النطاق في وزارة الدفاع والقوات المسلحة، ولم يتم ذكر سببا لهذه التغييرات.

وقال الكولونيل سيريل جويمو، مدير الاتصالات بوزارة الدفاع الكاميرونية في تصريحات صحيفة، إن التعيينات الجديدة كانت مطروحة على طاولة الرئيس منذ عدة أيام.

وقال الخبير الأمني الكاميروني ديفيد أوتو، إنه مع "تسونامي" التحركات الأخيرة الذي يجتاح المستعمرات الفرنسية السابقة فإن القادة الذين ظلوا في السلطة لفترة طويلة جدا يجب أن يشعروا بالقلق، مضيفا أن جيل الشباب الذي يتكون من القادة العسكريين لم يعد متسامحا مع الأنظمة التي تعمل في ظل نوع ما من السلالات الحاكمة.

وعلى الرغم من أن رئاسة بيا تعرضت في البداية للتهديد عندما حاول الجنود الاستيلاء على السلطة بعد فترة وجيزة من انتخابه الأول، إلا أنه نجح منذ ذلك الحين في الحفاظ على ولاء الجيش.

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