تحرك جديد من إيكواس بشأن مبادرة الجزائر لحل أزمة النيجر

أجرت الجزائر ومجموعة غرب أفريقيا الاقتصادية "إيكواس" اليوم الخميس، مباحثات بشأن المبادرة التي طرحها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بشأن الأزمة في النيجر.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، إن الوزير أحمد عطاف التقى اليوم في العاصمة الجزائر سفيرة نيجيريا التي تترأس مجموعة "إيكواس" إلى جانب سفراء دول السنغال وكوت ديفوار وغينيا بيساو.

وأضاف البيان أن الوزير "عطاف" سلم ضيوفه نسخا من مبادرة الرئيس عبد المجيد تبون، وأمدهم بشروحات حول أهم عناصرها ومرتكزاتها وأهدافها.

كما شدد في ذات السياق، على رغبة الجزائر في العمل بالتنسيق التام مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا لتعزيز فرص الحل السياسي السلمي للأزمة في النيجر واستبعاد أخطار اللجوء لاستعمال القوة، بما يحفظ السلم والأمن والاستقرار في النيجر وفي المنطقة برمتها.

وتعيش النيجر في أزمة منذ 26 يوليو الماضي، حينما احتجز الرئيس محمد بازوم في قصره الرئاسي بالعاصمة نيامي، من قبل الجنرال عبد الرحمن تشياني قائد الحرس الرئاسي، الذي نصب نفسه فيما بعد رئيسا للمجلس الانتقالي في البلاد، وهو الأمر الذي استدعى تنديد عدد من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، وأعلنت “إيكواس” للتدخل عسكريا لإعادة الأمور إلى ما قبل 26 يوليو.