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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدور
رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023

يبحث حاليا جميع طلاب الدور الثاني ثانوية عامة 2023 عن رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 على مختلف محركات البحث على الإنترنت .

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، طلاب الدور الثاني ثانوية عامة 2023 من الانسياق وراء أي روابط وهمية وغير رسمية تنتشر على السوشيال ميديا تحت عنوان رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 الرسمي الوحيد هو الرابط الذي سوف تتيحه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على موقعها الرسمي على الإنترنت خلال الأيام القادمة .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 لن يتم إتاحته على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلا بعد قيام الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم باعتماد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 .

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 برقم الجلوس

من جانبه قال مصدر مسئول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 سوف يظهر لجميع الطلاب على بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني https://emis.gov.eg/ فور إعتمادها رسمياً من وزير التربية والتعليم .

وشدد المصدر في تصريحاته لصدى البلد، على أن رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 الذي سيظهر على  بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني https://emis.gov.eg/ ، سيتيح إمكانية الاستعلام عن نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 برقم الجلوس فقط مثلما حدث في نتيجة الدور الأول ، وليس بالاسم .

وفي نفس الاطار يجرى حاليا الانتهاء من عمليات تصحيح امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2023 في الكنترول ، لتتم عملية رصد الدرجات وتجميع نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 في شكلها النهائي لعرضها على وزير التربية والتعليم .

ومن المخطط أن تكون نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 جاهزة للاعتماد على مكتب الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، خلال الأيام القادمة .

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