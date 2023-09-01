الكتاب الخارجي بـ800 جنيه والسابلايز بـ2000|مؤسس ائتلاف نبني بلدنا: الوزارة لازم تلحقنا

أكدت شيماء ماهر مؤسس ائتلاف نبني بلدنا بتعليم ولادنا ، أن اولياء الامور يعانون اشد المعاناة من غلاء اسعار تفاصيل العام الدراسي الجديد .

حيث قالت شيماء ماهر مؤسس ائتلاف نبني بلدنا بتعليم ولادنا في مداخلة ببرنامج المصري افندي على قناة المحور ، أن الوضع متأزم جدا ، فمثلا الكتب الخارجية اسعارها “ولعت ” ، حيث وصل سعر الكتاب الخارجي لـ 800 جنيه للمادة الواحدة ، وهو ما يعني أن ميزانية الكتب الخارجية لاسرة فيها طالبين ستصل هذا العام لـ 8 الاف جنيه إجباري “لان الطلاب لا يمكن ان يستغنوا عن الكتب الخارجية”

وأضافت شيماء ماهر مؤسس ائتلاف نبني بلدنا بتعليم ولادنا : أولياء الأمور حاليا بمختلف الطبقات اصبحوا مديونين من اجل توفير تعليم معقول لأبناءهم .

وأعلنت شيماء ماهر مؤسس ائتلاف نبني بلدنا بتعليم ولادنا ، أن ائتلافات اولياء الامور قرروا مواجهة هذه الازمة بمبادرة منهم تقوم على تبادل الكتب الخارجية بدلا من شراءها بهذه الاسعار المبالغ فيها ، وذلك في ظل صمت وزارة التربية والتعليم .

واستكملت شيماء ماهر مؤسس ائتلاف نبني بلدنا بتعليم ولادنا تصريحاتها قائلة : حتى الزي المدرسي “بقى بيزنس للمدارس” ، حيث أصبح يباع داخل المدرسة اجباري ويمنع شراءه من الخارج لتتربح المدرسة من وراءه .

وتطرقت شيماء ماهر مؤسس ائتلاف نبني بلدنا بتعليم ولادنا ، إلى أزمة أسعار “السابلايز” أو الادوات المدرسية التي تطلبها المدارس كل عام دراسي ، قائلة : اولياء الامور حاليا اصبحوا مجبرين على شراء طلبات المدارس لابنائهم بأضعاف الاسعار مع العلم ان هذه الادوات نصفها لا يستخدم اصلا لكن “شراءه اجباري” .

وقالت شيماء ماهر مؤسس ائتلاف نبني بلدنا بتعليم ولادنا :اسعار السابيلايز في اقل مدرسة خاصة في مصر لا تقل سعرها عن 2000 جنيه للطالب الواحد ، بل و وصل الامر إلى أن بعض المدارس الدولية تجبر الاهالي على شراء ماركة معينة للاقلام ، بالاضافة لإلزام الطلاب بشراء كراسات سعرها لا يقل عن 100 جنيه للكراسة الواحدة

وأضافت شيماء ماهر مؤسس ائتلاف نبني بلدنا بتعليم ولادنا ، حتى في مصروفات المدارس ، تقوم بعض المدارس بإجبار الاهالي على دفع مقدم السنة الجديدة في نهاية العام لتضمن حقها

وقالت : المدارس الخاصة والدولية تتفنن حالياً في استنزاف جيوب اولياء الامور وبيقولوا صراحة للاهالي "احنا الكلمة عندنا بفلوس" ، بالتالي ولي الامر اصبح دائما “ممسوك من دراعه”

أما الحلول المقترحة للخروج من هذه الازمة ، قالت شيماء ماهر مؤسس ائتلاف نبني بلدنا بتعليم ولادنا ، لابد لوزارة التربية والتعليم أن تمنع المدارس من اجبار الاهالي على شراء سابلايز مبالغ فيها ، وأن تجبر المدارس على إلغاء الانشطة غالية الثمن ، مع فرض الرقابة على بيع الزي المدرسي ، ومراقبة مصروفات المدارس الخاصة والدولية و تقنين بنودها ومنع اي بنود غير قانونية مبالغ فيها.