عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الكتاب الخارجي بـ800 جنيه والسابلايز بـ2000|مؤسس ائتلاف نبني بلدنا: الوزارة لازم تلحقنا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أكدت شيماء ماهر مؤسس ائتلاف نبني بلدنا بتعليم ولادنا ، أن اولياء الامور يعانون اشد المعاناة من غلاء اسعار تفاصيل العام الدراسي الجديد .

حيث قالت شيماء ماهر مؤسس ائتلاف نبني بلدنا بتعليم ولادنا في مداخلة ببرنامج المصري افندي على قناة المحور ، أن الوضع متأزم جدا ، فمثلا الكتب الخارجية اسعارها “ولعت ” ، حيث وصل سعر الكتاب الخارجي لـ 800 جنيه للمادة الواحدة ، وهو ما يعني أن ميزانية الكتب الخارجية لاسرة فيها طالبين ستصل هذا العام لـ 8 الاف جنيه إجباري “لان الطلاب لا يمكن ان يستغنوا عن الكتب الخارجية”

وأضافت شيماء ماهر مؤسس ائتلاف نبني بلدنا بتعليم ولادنا : أولياء الأمور حاليا بمختلف الطبقات اصبحوا مديونين من اجل توفير تعليم معقول لأبناءهم .

وأعلنت شيماء ماهر مؤسس ائتلاف نبني بلدنا بتعليم ولادنا ، أن ائتلافات اولياء الامور قرروا مواجهة هذه الازمة بمبادرة منهم تقوم على تبادل الكتب الخارجية بدلا من شراءها بهذه الاسعار المبالغ فيها ، وذلك في ظل صمت وزارة التربية والتعليم .

واستكملت شيماء ماهر مؤسس ائتلاف نبني بلدنا بتعليم ولادنا  تصريحاتها قائلة : حتى الزي المدرسي “بقى بيزنس للمدارس” ، حيث أصبح يباع داخل المدرسة اجباري ويمنع شراءه من الخارج لتتربح المدرسة من وراءه .

وتطرقت شيماء ماهر مؤسس ائتلاف نبني بلدنا بتعليم ولادنا ، إلى أزمة أسعار “السابلايز” أو الادوات المدرسية التي تطلبها المدارس كل عام دراسي ، قائلة : اولياء الامور حاليا اصبحوا مجبرين على شراء طلبات المدارس لابنائهم بأضعاف الاسعار مع العلم ان هذه الادوات نصفها لا يستخدم اصلا لكن “شراءه اجباري” .

وقالت شيماء ماهر مؤسس ائتلاف نبني بلدنا بتعليم ولادنا  :اسعار السابيلايز في اقل مدرسة خاصة في مصر لا تقل سعرها عن 2000 جنيه للطالب الواحد ، بل و وصل الامر إلى أن بعض المدارس الدولية تجبر الاهالي على شراء ماركة معينة للاقلام ، بالاضافة لإلزام الطلاب بشراء كراسات سعرها لا يقل عن 100 جنيه للكراسة الواحدة 

وأضافت شيماء ماهر مؤسس ائتلاف نبني بلدنا بتعليم ولادنا ، حتى في مصروفات المدارس ، تقوم بعض المدارس بإجبار الاهالي على دفع مقدم السنة الجديدة في نهاية العام لتضمن حقها 

وقالت : المدارس الخاصة والدولية تتفنن حالياً في استنزاف جيوب اولياء الامور وبيقولوا صراحة للاهالي  "احنا الكلمة عندنا بفلوس" ، بالتالي ولي الامر اصبح دائما “ممسوك من دراعه”

أما الحلول المقترحة للخروج من هذه الازمة ، قالت شيماء ماهر مؤسس ائتلاف نبني بلدنا بتعليم ولادنا ، لابد لوزارة التربية والتعليم أن تمنع المدارس من اجبار الاهالي على شراء سابلايز مبالغ فيها ، وأن تجبر المدارس على إلغاء الانشطة غالية الثمن ، مع فرض الرقابة على بيع الزي المدرسي ، ومراقبة مصروفات المدارس الخاصة والدولية و تقنين بنودها ومنع اي بنود غير قانونية مبالغ فيها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقارير: محمد صلاح يصل السعودية غدًا

تامر أمين: رسميا محمد صلاح فى اتحاد جدة والإعلان يوم السبت.. فيديو

تطور جديد.. محامي كهربا يصدم نادي الزمالك في أزمة غرامة الفيفا

حادث مروع.. السبب الحقيقي لطلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

أشعلوا النار بمدخل مول بأكتوبر.. الداخلية تضبط أصحاب الفيديو المنتشر على فيسبوك

لا يمكن اعدام سفاح الجيزة في هذه الأيام ..لهذا السبب

رسميا.. آبل تعلن موعد إطلاق آيفون 15 الجديد

بقيت بشحت .. نداء عاجل من برنسة عبد الغني لـ محمد رمضان

ترشيحاتنا

تطورات جديدة بشأن صفقة القمح بين مصر والهند

قيود جديد على المسافرين الكنديين للدخول إلى مصر .. والقنصلية تكشف موقف مزدوجي الجنسية

الكتاب الخارجي بـ800 جنيه والسابلايز بـ2000|مؤسس ائتلاف نبني بلدنا: الوزارة لازم تلحقنا

كم يجب أن نصلي على سيدنا النبي في يوم الجمعة وليلته ؟

بركات يروي كواليس اللحظات الأخيرة في حياة محمد عبدالوهاب

إعلان مهم من شركة روساتوم الروسية بشأن محطة الضبعة النووية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر المحلات.. طريقة عمل البطاطس السوري

مخدوعون فيها.. أطعمة تبدو صحية وتسبب أضرارا كارثية عند تناولها في الإفطار

أحمد شوقي يحتفل بزفافه على سارة بحضور نجوم الزمالك وكوكبة من الإعلاميين

بعد ريا وسكينة| لماذا أثارت أسرة سفاح الجيزة جدلا ضد المسلسل؟..والمؤلف: مش بعمل فيلم تسجيلي

فيديو

طيارات ورق .. أوكرانيا تستخدم أسلوبا غريبًا لضرب روسيا «فيديوجراف»

أخت سفاح الجيزة تكشف أسرارًا جديدة بشأن قضية شقيقها: المسلسل كذب وأخويا قذافي مثقف وحافظ القرآن «فيديوجراف»

3 أسابيع ونودع الصيف.. موجات جديدة تضرب البلاد ومنخفض جوي

5766 فرصة عمل في 12 محافظة ووظائف جديدة ببنك مصر.. قدم الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ