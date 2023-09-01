عبدالباقي جمال : تعرضت للظلم في غزل المحلة بسبب تصفية الحسابات

كشف عبدالباقي جمال، المدير الفني السابق لغزل المحلة، أسباب هبوط الفريق في الموسم الماضي.



وقال جمال في تصريحات تلفزيونية ببرنامج (الريمونتادا)، المذاع عبر فضائية (المحور): "غزل المحلة عانى من غياب التدعيمات، وعدم تعويض العناصر الأساسية التي رحلت مثل هشام عادل ومحمد فتح الله".



وتابع: "النادي كان يمر بأزمة إدارية، وتغيير في مجلس إدارة شركة كرة القدم بالنادي، وهو ما تسبب في غياب التدعيمات".



وواصل: "منحت الفرصة للاعبين الذين لا يشاركون بصفة أساسية، وهو ما ساهم في تحسن نتائج الفريق بعد سلسلة من النتائج السلبية".



وأتم: "تعرضت للظلم في غزل المحلة بسبب تصفية الحسابات بين مجالس الإدارات، ودخلت (خنافات مش بتاعتي)، كل الجبهات كانت ضدي".