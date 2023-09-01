عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبدالباقي جمال : تعرضت للظلم في غزل المحلة بسبب تصفية الحسابات

صدى البلد

كشف عبدالباقي جمال، المدير الفني السابق لغزل المحلة، أسباب هبوط الفريق في الموسم الماضي.


وقال جمال في تصريحات تلفزيونية ببرنامج (الريمونتادا)، المذاع عبر فضائية (المحور): "غزل المحلة عانى من غياب التدعيمات، وعدم تعويض العناصر الأساسية التي رحلت مثل هشام عادل ومحمد فتح الله".


وتابع: "النادي كان يمر بأزمة إدارية، وتغيير في مجلس إدارة شركة كرة القدم بالنادي، وهو ما تسبب في غياب التدعيمات".


وواصل: "منحت الفرصة للاعبين الذين لا يشاركون بصفة أساسية، وهو ما ساهم في تحسن نتائج الفريق بعد سلسلة من النتائج السلبية".


وأتم: "تعرضت للظلم في غزل المحلة بسبب تصفية الحسابات بين مجالس الإدارات، ودخلت (خنافات مش بتاعتي)، كل الجبهات كانت ضدي".

هشام عادل ريمونتادا مجلس إدارة شركة محمد فتح الله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا يمكن اعدام سفاح الجيزة في هذه الأيام ..لهذا السبب

تامر أمين: رسميا محمد صلاح فى اتحاد جدة والإعلان يوم السبت.. فيديو

تقارير: محمد صلاح يصل السعودية غدًا

حادث مروع.. السبب الحقيقي لطلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

بقيت بشحت .. نداء عاجل من برنسة عبد الغني لـ محمد رمضان

وفاة شقيق الفنان عمرو عبد الجليل

ناقد سعودي يعلن فشل انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة

أشعلوا النار بمدخل مول بأكتوبر.. الداخلية تضبط أصحاب الفيديو المنتشر على فيسبوك

موضوعات متعلقة

قيود جديد على المسافرين الكنديين للدخول إلى مصر .. والقنصلية تكشف موقف مزدوجي الجنسية

ترشيحاتنا

40 ضحية على الأقل بعد قمع احتجاجات مناهضة للأمم المتحدة في الكونغو

بعد تجديد عقده.. رسالة مثيرة من محمود متولي للنادي الأهلي

طريقة تنفيذ ومكان إعدام سفاح الجيزة ..تفاصيل

ماذا كان الرسول يقرأ قبل صلاة الفجر..وهل يجوز التعبد بسورة الكهف الآن؟

ليست حلّا .. جوتيريش: الحكومات العسكرية في إفريقيا تزيد تحديات دولها

تعب فجأة |شوبير يكشف لجماهير الأهلي الحالة الصحية للخطيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في 17 ثانية.. اختبر قوة نظرك من صورة الوهم البصري

بعد الطلاق.. شاهد |صور بنات أحمد سعد تشعل السوشيال ميديا

السبب صادم .. شاب يقود سيارته وبجانبه ثور في أمريكا .. فيديو

سر المحلات.. طريقة عمل البطاطس السوري

فيديو

طيارات ورق .. أوكرانيا تستخدم أسلوبا غريبًا لضرب روسيا «فيديوجراف»

أخت سفاح الجيزة تكشف أسرارًا جديدة بشأن قضية شقيقها: المسلسل كذب وأخويا قذافي مثقف وحافظ القرآن «فيديوجراف»

3 أسابيع ونودع الصيف.. موجات جديدة تضرب البلاد ومنخفض جوي

5766 فرصة عمل في 12 محافظة ووظائف جديدة ببنك مصر.. قدم الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ