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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

علي فرج يقترب من حسم بطولة باريس للإسكواش بتأهله للدور نصف النهائي

علي فرج
علي فرج

 

حجز لاعب وادى دجلة، علي فرج، بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة باريس للإسكواش، وهي واحدة من البطولات البلاتينية في لعبة الإسكواش، بعد فوزه على الفرنسي فكتور كروين المصنف ال7 عالميًا، بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-5) (11-5) (11-9)، ليصعد لمواجهة بول كول المصنف الرابع عالميًا، على الصعود النهائي.


يأتي ذلك استمرارًا للأداء القوي للدجلاوي علي فرج، في البطولات الكبرى، للحفاظ على صدارة التصنيف العالمي للإسكواش، وحصد ألقاب جديدة خلال مشواره الرياضي، بفضل جهود إدارة وادى دجلة في تقديم الدعم للمواهب الرياضية وتحفيزها لاعتلاء منصات التتويج.


وانطلقت بطولة باريس للإسكواش، يوم الأحد 27 أغسطس، وتستمر فعاليتها حتى 2 سبتمبر المقبل، بمشاركة 8 لاعبين من أندية وادى دجلة، وتعد هذه البطولة إحدى البطولات البلاتينية بمجموع جوائز 190 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، ويشارك بها 96 لاعبا ولاعبة من مختلف أنحاء العالم، وتضم قائمة فريق وادى دجلة المشارك بالبطولة كل من: على فرج، ومازن هشام، ويحيي النوسانى، ويوسف إبراهيم، وروان العربى، وهنا معتز، وهانيا الحمامى، ونور أبو المكارم.


وأسهمت أندية وادى دجلة بشكل فعال في تطوير لعبة الإسكواش في مصر من خلال إنشاء أكبر عدد من ملاعب الإسكواش على مستوى العالم بلغت 82 ملعبًا داخل 9 فروع مختلفة، كما أسست أكبر أكاديمية في العالم بلغ عدد اللاعبين فيها أكثر من 2500 لاعب ولاعبة، وانعكست نتائج هذه الجهود في فوز فريق النادي ببطولة الدوري العام للإسكواش لمدة 6 مواسم متتالية، وتتويج مصر ببطولات دولية، بالإضافة إلى تصدر لاعبيها التصنيف الدولي للعبة.

وادي دجلة بطولة باريس للإسكواش

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