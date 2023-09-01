عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أزمة جديدة .. البيت الأبيض يحذر من خطر حصول شلل في الميزانية

أرشيفية
أرشيفية

طلب البيت الأبيض الخميس من الكونجرس الأمريكي التصويت سريعا على تمديد تمويل الحكومة، تجنبا لحصول "إغلاق" في الولايات المتحدة في غضون شهر، وهو شلل قد يصيب الإدارة الفيدرالية بكاملها.

وقالت مديرية الميزانية في البيت الأبيض في بيان، إن "من الواضح أن تمديدا قصير المدى سيكون ضروريا الشهر المقبل". وبحسب البيان، يتعلق الأمر ب"تجنب اضطرابات خطيرة للأنشطة الفدرالية" بعد بداية السنة المالية المقبلة في الأول من أكتوبر.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير "نحن بحاجة إلى تمويل برامج مهمة للأمريكيين وتلبية احتياجات عاجلة"، مضيفة أنه من دون تصويت سريع، قد تصبح برامج للمساعدات الغذائية في خطر.

وشددت على أنه "لا يوجد سبب يمنع الكونجرس من تأدية عمله".

الدولار على استقرار وسط ترقب بيانات التضخم في أمريكا

أمريكا .. ارتفاع كبير في أسهم بورصة وول ستريت بعد تقرير التضخم

والكونجرس الأميركي منقسم حاليا، إذ يهيمن الديمقراطيون على مجلس الشيوخ، في حين أن مجلس النواب خاضع لسيطرة المعارضة الجمهورية.

وهذه ثاني مرة في غضون بضعة أشهر تجد القوة الرائدة في العالم نفسها في مواجهة خطر مأزق ذي طابع سياسي ومالي مزدوج.

وسبق أن تجنبت الولايات المتحدة في يونيو تخلفا عن السداد، بعد مفاوضات طويلة بين إدارة بايدن والمحافظين. وكان التخلف عن السداد في ذلك الوقت سيشكل أمرا غير مسبوق.

وتركز المناقشات هذه المرة على تمديد للميزانية بمبلغ نحو عشرين مليار دولار طلبه البيت الأبيض في 10 أغسطس. ويريد بايدن خصوصا أن يصوت الكونجرس لصالح مساعدة إضافية لأوكرانيا قيمتها 13 مليار دولار.

البيت الأبيض الميزانية الكونجرس الكونجرس الأمريكي الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا يمكن اعدام سفاح الجيزة في هذه الأيام ..لهذا السبب

تامر أمين: رسميا محمد صلاح فى اتحاد جدة والإعلان يوم السبت.. فيديو

تقارير: محمد صلاح يصل السعودية غدًا

حادث مروع.. السبب الحقيقي لطلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

أشعلوا النار بمدخل مول بأكتوبر.. الداخلية تضبط أصحاب الفيديو المنتشر على فيسبوك

ناقد سعودي يعلن فشل انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة

موعد بدء الدراسة 2024 للمدارس الحكومية| التعليم : بعد شهر ومفيش تأجيل

طريقة تنفيذ ومكان إعدام سفاح الجيزة ..تفاصيل

موضوعات متعلقة

الدولار على استقرار وسط ترقب بيانات التضخم في أمريكا

تباطؤ التضخم في أمريكا ليسجل 3% في يونيو مقابل توقعات عند 3.1%

ترشيحاتنا

أزمة جديدة .. البيت الأبيض يحذر من خطر حصول شلل في الميزانية

الدركسون ثقيل.. اعرف أهم أسباب المشكلة

المدير الفني لغزل المحلة : الأهلي فرقة مفترية .. وكولر أحدث طفرة منذ مجيئه

فرصة .. تخفيض على سيارة تسلا موديل 3 بقيمة 5500 دولار

الإعدام نهائي لسفاح الجيزة ..لهذا السبب

السبت.. انطلاق فعاليات ابدأ حلمك السينمائي بقصر ثقافة بورسعيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لهذا السبب .. أيسلندا تطالب بسرعة إنهاء حياة الحيتان

في 17 ثانية.. اختبر قوة نظرك من صورة الوهم البصري

بعد الطلاق.. شاهد |صور بنات أحمد سعد تشعل السوشيال ميديا

السبب صادم .. شاب يقود سيارته وبجانبه ثور في أمريكا .. فيديو

فيديو

طيارات ورق .. أوكرانيا تستخدم أسلوبا غريبًا لضرب روسيا «فيديوجراف»

أخت سفاح الجيزة تكشف أسرارًا جديدة بشأن قضية شقيقها: المسلسل كذب وأخويا قذافي مثقف وحافظ القرآن «فيديوجراف»

3 أسابيع ونودع الصيف.. موجات جديدة تضرب البلاد ومنخفض جوي

5766 فرصة عمل في 12 محافظة ووظائف جديدة ببنك مصر.. قدم الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ