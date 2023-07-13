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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا .. ارتفاع كبير في أسهم بورصة وول ستريت بعد تقرير التضخم

أرشيفية
أرشيفية

أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع كبير مساء أمس الأربعاء، دعم من مكاسب تجاوزت ‏‏1% على المؤشر ناسداك بعدما أظهرت بيانات تراجع تسارع التضخم في ‏الولايات المتحدة مع تسجيل أسعار المستهلكين أقل زيادة سنوية لها في أكثر من ‏عامين.‏

وفقا للبيانات الأولية، صعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 33.40 نقطة، ‏أو 0.75%، ليغلق عند 4472.66 نقطة، بينما تقدم المؤشر ناسداك المجمع ‏‏160.30 نقطة، أو 1.16%، إلى 13921.00 نقطة. وزاد المؤشر داو جونز ‏الصناعي 92.17 نقطة، أو 0.27%، إلى 34353.59 نقطة.‏

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وأظهر تقرير لوزارة العمل الأمريكية أقل مكاسب شهرية في أسعار المستهلكين ‏الأساسية منذ أغسطس 2021.‏

وتباطأ التضخم في الولايات المتحدة بحدة الشهر الماضي، وهو خبر سار لكل من المستهلكين والأسواق والاحتياطي الفيدرالي.

كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 3% في يونيو عن العام الماضي، مسجلاً أبطأ معدل منذ أكثر من عامين، وفقاً لبيانات من مكتب إحصاءات العمل. ربما لا يكون التقرير الجيد بشكل غير متوقَّع كافيًا لمنع مجلس الاحتياطي الفيدرالي من المضي قدماً في رفع أسعار الفائدة المتوقَّع الشهر الحالي، ولكنَّه يثير الشكوك حول ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات.
 

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