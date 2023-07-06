الأسهم الأمريكية تتكبد خسائر فادحة وسط مخاوف رفع أسعار الفائدة

أغلقت الأسهم الأمريكية على خسارة، اليوم الخميس، حيث تفاعل المستثمرون مع الأخبار التي قد تشير إلى مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وانخفض مؤشر داو جونز بمقدار 366.38 نقطة، بخسارة 1.07٪ ليغلق عند 33922.26، وانخفض مؤشر ناسداك المجمع بمقدار 112.61 نقطة، متراجعا بنسبة 0.82٪ ليغلق عند 13679.04 نقطة.

كما سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 خسارة قدرها 35.23 نقطة، منخفضا بنسبة 0.79٪ ليغلق عند 4411.59.

وكان أكبر عامل عجّل في الانخفاض هو إصدار تقرير جديد للرواتب من قبل معهد أبحاث “ADP” الذي أظهر ما يقرب من ضعف مكاسب الوظائف في الاقتصاد الأمريكي في يونيو كما توقع الاقتصاديون في وول ستريت.

وفي حين سيتم التحقق من دقة البيانات من خلال تقرير الحكومة الفيدرالية الرسمي الصادر عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي يوم الجمعة، إلا أن الأخبار دفعت المستثمرين إلى التدافع.

وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لمدة عامين و 10 سنوات بعد الأخبار، وهو جزء من اتجاه مدته 16 شهرا يسميه الاقتصاديون منحنى العائد المقلوب ويرون أنه أحد أكثر المتنبئين دقة بالركود الوشيك.