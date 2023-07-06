عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأسهم الأمريكية تتكبد خسائر فادحة وسط مخاوف رفع أسعار الفائدة

الأسهم الأمريكية
الأسهم الأمريكية

أغلقت الأسهم الأمريكية على خسارة، اليوم الخميس، حيث تفاعل المستثمرون مع الأخبار التي قد تشير إلى مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وانخفض مؤشر داو جونز بمقدار 366.38 نقطة، بخسارة 1.07٪ ليغلق عند 33922.26، وانخفض مؤشر ناسداك المجمع بمقدار 112.61 نقطة، متراجعا بنسبة 0.82٪ ليغلق عند 13679.04 نقطة.

كما سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 خسارة قدرها 35.23 نقطة، منخفضا بنسبة 0.79٪ ليغلق عند 4411.59.

وكان أكبر عامل عجّل في الانخفاض هو إصدار تقرير جديد للرواتب من قبل معهد أبحاث “ADP” الذي أظهر ما يقرب من ضعف مكاسب الوظائف في الاقتصاد الأمريكي في يونيو كما توقع الاقتصاديون في وول ستريت.

الذهب ينخفض عالميا بعد صدور محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي

انخفاض كبير في أسعار الذهب بعد صدور محضر الفيدرالي الأمريكي

وفي حين سيتم التحقق من دقة البيانات من خلال تقرير الحكومة الفيدرالية الرسمي الصادر عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي يوم الجمعة، إلا أن الأخبار دفعت المستثمرين إلى التدافع.

وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لمدة عامين و 10 سنوات بعد الأخبار، وهو جزء من اتجاه مدته 16 شهرا يسميه الاقتصاديون منحنى العائد المقلوب ويرون أنه أحد أكثر المتنبئين دقة بالركود الوشيك.

الاسهم الامريكية اسعار الفائدة الفيدرالى الامريكى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من محمود كهربا بعد قرار لجنة التظلمات

رسالة نارية من حسين الشحات للنادي الأهلي

المنتخب الأولمبي في موقف صعب| مصر وإسرائيل وجها لوجه في أولمبياد باريس.. فماذا يحدث؟!

الأهلي مُهدّد بفقد الشناوي وكهربا أمام الزمالك .. اعرف السبب

رئيس لجنة الحكام يحسم الجدل حول هدف الإسماعيلي الملغي أمام الأهلي

بعد ضبطها .. مفاجأة غير سعيدة للمتهمة بتسريب امتحان اللغة الأجنبية

عمرو الدرديري عن كهربا: نراه 100 مليون جنيه

أول تحرك من النواب بشأن صعوبة امتحان الإنجليزي ووفاة طالب بالثانوية العامة

موضوعات متعلقة

زالوجني اعترف.. كارثة تنذر بانهيار أوكرانيا بعد شهر من بدء الهجوم المضاد

البيت الأبيض: تركيزنا لا ينصب على مفاوضات إنهاء حرب أوكرانيا بالوقت الحالي

الدولار الأمريكي يسجل تراجعا كبيرا مقابل 6 عملات رئيسية

بيان عاجل من البنتاجون بشأن تزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية

إعلان صادم من زيلينسكي بشأن الهجوم الأوكراني المضاد

تصعيد خطير.. جنرال أمريكي يكشف عن تدخل وشيك لقوات الناتو في أوكرانيا

قائد الجيش الأوكراني: الهجوم المضاد يسير وفقا للخطة الموضوعة

يسرق البيانات من الأجهزة.. تحذير عاجل من أمريكا وكندا بشأن برنامج ضار

ترشيحاتنا

نهائي على صفيح ساخن| موعد مباراة مصر والمغرب وسبب رُعب الأسود من الفراعنة

بيان عاجل من أمريكا بعد العقوبات البريطانية الجديدة على إيران

الفنانة حورية فرغلي تجري عملية جراحية لإزالة الرحم | خاص

أكبر شاطئ مجاني .. محافظ الإسكندرية: مفيش حد هيطلب منك جنيه .. وشعبة الذهب تكشف عن مفاجأة في الأسعار

كورولا وتيبو .. 5 سيارات رياضية جددية في مصر.. صور

تصريح صادم من إيلون ماسك بعد اتهام ثريدز بسرقة تويتر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نادي أدب مصر الجديدة يناقش ديوان على أرصفة قصائدي للدكتورة سحر كرم|صور

تحذير.. السمنة تعرضك للإصابة بـ 5 أنواع من السرطان

اشترى عربيات وعقارات.. لغز اختفاء 70 مليون جنيه من بنك شهير بالغربية

جددي سفرتك .. طريقة عمل الشعيرية المبهرة

فيديو

«هل اعترضوا على لحمة الحمير؟» .. مفاجأة غير متوقعة عن سبب مشاجرة فندق الغردقة «فيديوجراف»

فشلت في استخراج شهادة ميلاد لهما.. أم تتخلص من طفلتيها بالغردقة| تفاصيل

مرتضى منصور: الزمالك لن يلعب أمام الأهلي في هذه الحالة | تفاصيل

استولى على 70 مليون جنيه من الحسابات.. جريمة في بنك تثير جدلا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ