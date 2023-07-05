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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انخفاض كبير في أسعار الذهب بعد صدور محضر الفيدرالي الأمريكي

أسعار الذهب
أسعار الذهب

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، متأثرة بارتفاع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد أن عزز محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي التوقعات بأن أسعار الفائدة ستبقى أعلى لفترة أطول.

وانخفض السعر الفوري للذهب بنسبة 0.5٪ إلى 1916.49 دولار للأونصة بحلول الساعة 18:32 بتوقيت جرينتش.

واستقرت العقود الآجلة للذهب الأمريكي على انخفاض بنسبة 0.1٪ عند 1927.10 دولار.

ومنذ قليل، أصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، محضر اجتماعه الأخير، مؤكدا أن التوقف الأخير في رفع أسعار الفائدة هو توقف مؤقت ولا يعني نهاية رحلة رفع الفائدة.

وكشف محضر الفيدرالي أن بعض الأعضاء كانوا يرون أن رفع الفائدة بـ 25 نقطة أساس في اجتماع يونيو الماضي كان الخيار الأفضل إلا أن بالنهاية الكل وافق على وقف رفع الفائدة لتثبت عند 25 نقطة أساس.

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ولا يزال أعضاء الفيدرالي الأمريكي يرجحون احتمالية حدوث ركود اقتصادي بنهاية العام، مع التنويه بوجود فرصة لتجنب هذا السيناريو.

وألمح أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، عن خوفهم من عدم تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بالصورة المأمولة حيث يسجل 5.3% على أساس سنوي.

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