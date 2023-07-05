زيادة الفائدة وركود حتمي.. محضر الفيدرالي الأمريكي يكشف عن مفاجآت كبيرة

أصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، محضر اجتماعي الأخير، مؤكدا أن التوقف الأخير في رفع أسعار الفائدة هو توقف مؤقت ولا يعني نهاية رحلة رفع الفائدة.

وكشف محضر الفيدرالي أن بعض الأعضاء كانوا يرون أن رفع الفائدة بـ 25 نقطة أساس في اجتماع يونيو الماضي كان الخيار الأفضل إلا أن بالنهاية الكل وافق على وقف رفع الفائدة لتثبت عند 25 نقطة أساس.

ولا يزال أعضاء الفيدرالي الأمريكي يرجحون احتمالية حدوث ركود اقتصادي بنهاية العام، مع التنويه بوجود فرصة لتجنب هذا السيناريو.

وألمح أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، عن خوفهم من عدم تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بالصورة المأمولة حيث يسجل 5.3% على أساس سنوي.