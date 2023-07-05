تراجع محلي لأسعار الذهب وترقب عالمي لمحضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي اليوم

واصلت أسعار الذهب تراجعها بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، على الرغم من استقرار الأوقية بالبورصة العالمية، بعد موجة من الارتفاعات الطفيفة، وسط حالة من ترقب الأسواق لصدور محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي الأخير في وقت لاحق اليوم، وسط تزايد التوقعات بمواصلة البنك لسياسته المتشددة، ورفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، الأمر الذي بدوره سيكون له تداعيات سلبية على أسعار الذهب.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة " آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بنحو 20 جنيهًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ليسجل عيار 21 مستوى 2200 جنيه، بينما استقرت الأوقية بالأسواق العالمية عند مستوى 1928 دولارًا.

أضاف، إمبابي، إن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2514 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 مستوى 1886 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 مستوى 1467 جنيهًا، وسجل الجينه الذهب مستوى 17600 جنيه.

لفت، إلى تحسن حركة مبيعات الذهب، وخاصة المشغولات الذهبية خلال الفترة الحالية، لاسيما مع موسم الأعياد والزواج.

وتوقع أن تشهد أسعار الذهب بالأسواق المحلية حالة من الاستقرار أو التراجع في ظل استقرار سعر صرف الدولار بالأسواق الموازية، بجانب تزايد المؤشرات لرفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة ما يضغط على أسعار الذهب للهبوط بالأسواق العالمية.

