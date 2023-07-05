أخبار التوك شو| ضياء رشوان: الحوار الوطني عقد نحو 50 جلسة خلال 4 أسابيع.. وتراجع غير مسبوق في سعر جرام الذهب عيار 21

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المختلفة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

ضياء رشوان: الحوار الوطني عقد نحو 50 جلسة خلال 4 أسابيع

قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن الحوار عقد نحو 50 جلسة خلال 4 أسابيع، بينها جلستان مطولتان لمناقشة مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم والتدريب.

أحمد موسى يشكر وزير الصحة بعد استجابته لطلب أهالي شطورة.. فيديو

وجّه الإعلامي أحمد موسى الشكر إلى وزير الصحة، بعد استجابته وتكليفه وكيل وزارة الصحة بسوهاج بتكثيف الحملات الطبية لأهالي قرية شطورة ضمن مبادرة 100 يوم صحة.



انهيار تاريخي| تراجع غير مسبوق في سعر جرام الذهب عيار 21

أكد عمرو المغربي عضو مجلس إدارة شعبة الذهب، أن هناك انخفاضاً في أسعار الذهب منذ فترة، مضيفًا أن هناك انخفاضًا في البورصة العالمية للذهب مما ينعكس على الأسواق.



الفنان عصام كاريكا يكشف كواليس آخر أعماله مع الراحل علاء عبد الخالق

‏قال الفنان عصام كاريكا إنه قام بعمل العديد من الألحان للراحل الفنان علاء عبد الخالق لكن آخر أغنية قام بعملها له من عامين كان فيها كلمة غريبة وهي "احنا خايفين نيجي جنبك تكتبي شهادة وفاتنا".



رابطة تجار السيارات: انخفاض المبيعات بنسبة 70% بسبب زيادة الأسعار

قال المهندس أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن الحديث عن زيادة مبيعات السيارات في الفترة الأخيرة أمر غير صحيح بالمرة، خاصة في ظل زيادة الأسعار الكبيرة التي شهدتها أسعار السيارات، وأسعار الكثير من السلع في مصر في الفترة الحالية، لافتا إلى أن هناك انخفاضًا كبيرًا في شراء السيارات بنسبة تصل لـ 70%.



لاعبتنا جامدين.. أحمد موسى يهنئ المنتخب بالتأهل لأولمبياد باريس.. فيديو

قدّم الإعلامي أحمد موسى، التهنئة إلى المنتخب الأولمبي بعد التأهل إلى أولمبياد باريس 2024 بعد الفوز على غينيا بهدف نظف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء ضمن منافسات الدور نصف النهائي في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما.



علاء عبد الخالق في لقاء سابق: أنزعج عندما ينادون عمار الشريعي بدون أستاذ

قال الفنان الراحل علاء عبد الخالق، فى لقاء سابق مع الإعلامية إسعاد يونس إن بدايته لم تكن مع فرقة الأصدقاء، لكنه قام بغناء تتر مسلسل "العملاق"، الذي يروي لمحات من حياة الكاتب "عباس محمود العقاد" عام 1979.



أحمد موسى: الاحتفال بالمناسبات القومية في العاصمة الإدارية

تمنى الإعلامي أحمد موسى، استخدام اسم "مميز" للعاصمة الإدارية الجديدة من كلمة واحدة، متابعا أن الوزارات بدأت العمل من العاصمة الإدارية الجديدة.



وزارة الزراعة: حققنا طفرة كبيرة بإنتاجية المحاصيل الاستراتيجية منذ 2014

قال د. خالد جاد وكيل معهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة، إنه يوجد طفرة كبيرة في قطاع إنتاج المحاصيل الاستراتيجية منذ 2014، حيث ارتفعت إنتاجية الفدان من القمح بنسبة 100%.



رئيس المشروع القومي لإنتاج الأرز: نحتل مكانة مرموقة عالميًا وإنتاجية الفدان 5 أطنان

قال الدكتور حمدي موافي رئيس المشروع القومي لتطوير إنتاج الأرز، إن محصول الأرز، شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية، ومصر تحتل مكانة مرموقة في محصول الأرز.



إعلامية عن عودة العلاقات مع تركيا: سياسة مصر حكيمة وراسخة

استشهدت الإعلامية إنجي أنور، على إعلان مصر وتركيا رفع علاقاتهم الدبلوماسية إلى مستوى السفراء، بجملة رئيس الوزراء البريطاني الأشهر في التاريخ وينستون تشرشل: «لا عدو دائم أو صديق دائم في السياسة وإنما مصالح دائمة».

