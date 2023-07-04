علاء عبد الخالق في لقاء سابق: أنزعج عندما ينادون عمار الشريعي بدون استاذ

قال الفنان الراحل علاء عبد الخالق، فى لقاء سابق مع الإعلامية إسعاد يونس إن بدايته لم تكن مع فرقة الأصدقاء، لكنه قام بغناء تتر مسلسل "العملاق"، الذي يروي لمحات من حياة الكاتب "عباس محمود العقاد" عام 1979.

ونوه "عبد الخالق"، خلال لقائه ببرنامج "صاحبة السعادة" على قناة "سي بي سي" الذي تقدمه الإعلامية "إسعاد يونس"، بانه ينزعج عندما ينادون الملحن "عمار الشريعي" باسمه، معقبا: "من زمان بحب أقوله يا أستاذ عمار".

وأضاف "عبد الخالق"، أن مُرتبه كان 50 جنيها شهريا من "عالم الفن"، موضحا أن هذا المبلغ كان بالنسبة له نقلة.

وتابع، أن "منى عبد الغني" كانت أعقلهم وأنضجهم بفرقة الأصدقاء.

