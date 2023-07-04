رابطة تجار السيارات: انخفاض المبيعات بنسبة 70% بسبب زيادة الأسعار

مبيعات السيارات تحسنت

قال المهندس أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن الحديث عن زيادة مبيعات السيارات في الفترة الأخيرة أمر غير صحيح بالمرة، خاصة في ظل زيادة الأسعار الكبيرة التي شهدتها أسعار السيارات، وأسعار الكثير من السلع في مصر في الفترة الحالية، لافتا إلى أن هناك انخفاض كبير في شراء السيارات بنسبة تصل لـ 70%.



وأضاف "أبو المجد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه يوجد أسباب عالمية ومحلية لانخفاض شراء السيارات، منها أن المواطن يضع أولوية في الشراء في السلع الأساسية والاستراتيجية في الفترة الحالية.

مبيعات السيارات تحسنت

ومن جانبه قال المهندس علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات، إن تصريحه لم يتم فهمه بشكل صحيح، إذ أنه لم يقل أن مبيعات السيارات زادت، وإنما قال إن مبيعات السيارات تحسنت في شهر مايو عن الشهر الذي يليه، ولكن في الإجمالي يوجد انخفاض يصل لـ 70% في شراء السيارات.

