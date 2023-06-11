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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رابطة تجار السيارات: الأوفر برايس مكتوب في الفواتير ومدفوع عليه ضرائب.. فيديو

أرشيفية
أرشيفية

قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إنه من المستحيل أن يقوم شخص بشراء سيارة بمبلغ معين ولا يأخذ سند مكتوب بداخله المبلغ كاملاً، مشيراً إلى أن جميع الأجهزة الرقابية داخل مصر متاح لها أن تراقب علي معارض السيارات لمراقبة الأسعار.

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وأضاف "أسامة أبو المجد" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر، أن معارض السيارات بالكامل يحاسبون ضريبا ولا أحد يستطيع الهروب من دفع الضرائب ويتم دفعها بالكامل.

وتابع أسامة أبو المجد، أنه يوجد ما يسمي بالأوفر برايس وجميع المعارض تقوم بكتابة سعر السيارة بالإضافة إلى أن الأوفر برايس داخل مستندات البيع للمواطنين.

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