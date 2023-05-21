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رئيس التحرير
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الأوفر برايس تنتقل للأجهزة الكهربائية| الشعبة تنفي.. وبرلماني: أزمتنا مع التجار

أشرف هلال رئيس شعبة
أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية

رد أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية باتحاد الغرف التجارية، على طلبات إحاطة بشأن الزيادات غير المبررة في أسعار الأجهزة الكهربائية.


وقال خلال حواره في برنامج من مصر، المذاع على شاشة سي بي سي، إنه لا وجود لظاهرة الأوفر برايس، في الأجهزة الكهربائية، ولكن ربما يرجع الأمر لجشع بعض التجار.

وواصل: "هناك بعض المحلات التي تستغل عدم توافر بعض السلع والمنتجات والأجهزة الكهربائية، وتقوم برفع أسعارها، ولكن ليس أوفر برايس، بل طمع من بعض التجار".

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار المنتجات يرجع إلى ارتفاع سعر الدولار والنقل البحري، كما أن هذه البضائع تظل في الموانئ المصرية بالشهرين وأكثر، وناشد المستهلكين بضرورة طلب الفاتورة خلال عملية الشراء مع دفع الضريبة المستحقة، قائلا: "أطالب المستهلك بالحصول على الفاتورة، والتأكد من السعر هو السعر الرسمي، وبخلاف ذلك يجب التقدم ببلاغ على الفور".

 

الزيادات غير المبررة في الأسعار

 

فيما حذر الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، من الزيادات غير المبررة في أسعار الأجهزة الكهربائية، مضيفًا: "هناك أوفر برايس على أسعار الأجهزة الكهربائية"، مطالبا وزارة التموين بتشديد الرقابة على الأسواق، وأن لا يتوقف الأمر على الشكاوى.

وأضاف: "الوزارة عليها النزول للشارع والوصول للأماكن والمعارض.. أزمتنا الحقيقية مع التجار".

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