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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الفنان عصام كاريكا يكشف كواليس آخر أعماله مع الراحل علاء عبد الخالق

الفنان عصام كاريكا
الفنان عصام كاريكا

‏قال الفنان عصام كاريكا إنه قام بعمل العديد من الألحان للراحل الفنان علاء عبد الخالق لكن آخر أغنية قام بعملها له من عامين كان فيها كلمة غريبة وهي "احنا خايفين نيجي جنبك تكتبي شهادة وفاتنا".

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وتابع عصام كاريكا خلال مداخلة هاتفية له في برنامج مساء "dmc"، تقديم الإعلامي "رامي رضوان"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن الفنان الراحل علاء عبد الخالق تحدث معه وطلب منه إزالة كلمة شهادة وفاتنا، متابعا انه بعدها بفترة الفنان علاء عبد الخالق تعب صحيا وكان واضح عليه التعب وقال أنه لن يستطيع غناء الأغنية بسبب صوته.

 

الفنان حميد الشاعري

 

وأضاف أن الأغنية أعجبت الفنان حميد الشاعري وحصل عليها وأنه أبلغ الراحل علاء عبد الخالق بذلك ورحب بالأمر.

علاء عبد الخالق عصام كاريكا رامي رضوان حميد الشاعرى DMC

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