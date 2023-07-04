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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جبتلي الكلام| الراحل علاء عبد الخالق يكشف كواليس حديثه مع عمار الشريعي

الفنان الراحل علاء
الفنان الراحل علاء عبد الخالق

قال الفنان الراحل علاء عبد الخالق في لقاء سابق له مع الإعلامي عمرو الليثي، إنه كان له العديد من الأعمال الرائعة مع الفنان حميد الشاعري، وأنه سأل الموسيقار الكبير الراحل عمار الشريعي ليه مفيش أعمال بتجمعنا لأن الناس في كل مكان تتساءل لماذا لا تعمل مع الموسيقار عمار الشريعي قائلا: "قلت له يا أستاذ جبتلي الكلام والناس بيقولولي الأستاذ عمار زعلان منك".

في لقاء سابق.. الراحل علاء عبدالخالق يكشف عن صلة القرابة مع الخطيب

الراحل علاء عبد الخالق

 

‏وتابع الراحل علاء عبد الخالق خلال لقاء سابق له في برنامج "بوضوح"، مع الإعلامي "عمرو الليثي"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الراحل عمار الشريعي قال له انه يتابعه هو والفنان حميد الشاعرى وأنهم يسيرون على الطريق الصحيح وأعمالهم رائعة، وإذا كان غير راضي على ما يقدموه سوف يخبره وسيعمل معه على تصحيح ذلك، لكنه يرى أن أعمالهم رائعة وأنهم على الطريق الصحيح وبالفعل النتيجة كانت رائعة.

علاء عبد الخالق عمار الشريعي حميد الشاعرى عمرو الليثي الحياة

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