جبتلي الكلام| الراحل علاء عبد الخالق يكشف كواليس حديثه مع عمار الشريعي

قال الفنان الراحل علاء عبد الخالق في لقاء سابق له مع الإعلامي عمرو الليثي، إنه كان له العديد من الأعمال الرائعة مع الفنان حميد الشاعري، وأنه سأل الموسيقار الكبير الراحل عمار الشريعي ليه مفيش أعمال بتجمعنا لأن الناس في كل مكان تتساءل لماذا لا تعمل مع الموسيقار عمار الشريعي قائلا: "قلت له يا أستاذ جبتلي الكلام والناس بيقولولي الأستاذ عمار زعلان منك".

الراحل علاء عبد الخالق

‏وتابع الراحل علاء عبد الخالق خلال لقاء سابق له في برنامج "بوضوح"، مع الإعلامي "عمرو الليثي"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الراحل عمار الشريعي قال له انه يتابعه هو والفنان حميد الشاعرى وأنهم يسيرون على الطريق الصحيح وأعمالهم رائعة، وإذا كان غير راضي على ما يقدموه سوف يخبره وسيعمل معه على تصحيح ذلك، لكنه يرى أن أعمالهم رائعة وأنهم على الطريق الصحيح وبالفعل النتيجة كانت رائعة.