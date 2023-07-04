هشام عباس: علاء عبد الخالق احتضنني وشجعني عندما قررت دخول الفن

‏قال الفنان هشام عباس، إنه لا يستطيع أن يستوعب ما حدث بعد وفاة الفنان الراحل علاء عبد الخالق وأنه من معجبيه، وكان صديق عزيز عليه وكان يحفظ كل أغانيه ومتأثر بها فنيا وعندما قرر الدخول إلى عالم الفن احتضنه الراحل علاء عبد الخالق وشجعه.

‏وتابع هشام عباس خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي "مصطفى شردي"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه لا يوجد أي غيرة على الإطلاق بين الراحل علاء عبد الخالق وبين زملائه في الوسط الفني وأنه إنسان جميل ولم يشتكي طوال حياته.

كتب كتاب ابنته

وأضاف أن بسبب عدم شكوته حتى الآن لم يعرف نوع مرضه رغم انه يتحدث معه في المناسبات وفي أعياد ميلاده، متابعا أن آخر مره تجمعوا فيها كان في كتب كتاب ابنته وقام الراحل علاء عبد الخالق بالغناء معهم وكان يوم جميل.