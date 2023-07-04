الفنانة سيمون: الراحل علاء عبد الخالق كان خلوقا وله مسيرة رائعة

‏قالت الفنانة سيمون أن وفاة الفنان علاء عبد الخالق كانت صدمة للجميع وأن من حظها الجميل أن الراحل علاء عبد الخالق كان يسبقها في المجال الفني لكنهم قاموا بعمل حفلات كثيره جدا وافراح معا.

‏وتابعت سيمون خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج "الحياة اليوم"، تقديم الإعلامي "مصطفى شردي"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الراحل علاء عبد الخالق كان خلوق جدا وأغلب أصدقائه يتحدثوا عن أخلاقه و كان دائما هادئ.

مسيرة فنية رائعة

وأضافت انه قام بعمل أغاني رائعة جدا وله مسيره فنية رائعة وكان في فرقة الأصدقاء المعروفة لكن الأبقى ‫هي السيرة.