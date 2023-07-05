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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع طفيف بأسعار الذهب العالمية قبل صدور نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي

ارتفاع جنوني بأسعار
ارتفاع جنوني بأسعار الذهب العالمية

ارتفعت أسعار الذهب أثناء تعاملات اليوم، الأربعاء، بشكل طفيف؛ وسط ترقب الأسواق لصدور نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لشهر يونيو الماضي المُزمع صدوره اليوم، والذي سيقدم بعض الملابسات حيال القرار السابق لدى البنك، ومن ثم سيكون له انعكاسات واضحة على أداء كل من الدولار الأمريكي وأسعار معدن الذهب ، بالإضافة لتزايد المخاوف حيال احتمالية تفاقم التوترات الجيوسياسة بين الصين والولايات المتحدة بفعل الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الصين مؤخرا.

وخلال تعاملات اليوم، سجلت عقود الذهب الفورية ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.07% لتصل إلى 1,926.86 دولارا للأوقية، وإلى جانب ذلك؛ صعدت العقود الآجلة لمعدن الذهب بنحو 0.31% واستقرت قرب مستوى 1,935.40 دولارا للأوقية.

كما حظيت أسعار الذهب بإقبال واضح على غرار تداولات اليوم؛ وسط التوترات الجيوسياسية المتزايدة بين الصين الولايات المتحدة بفعل الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الصين للسيطرة على صادرات بعض المعادن المستخدمة على نطاق واسع في صناعة أشباه الموصلات، وذلك في أعقاب أحدث موجة حرب متصاعدة بشأن الوصول إلى الرقائق الدقيقة وعالية التقنية بين بكين والولايات المتحدة، مما دعا مسؤول صيني سابق في وزارة التجارة للتحذير من أن تلك التدابير ما هي إلا مجرد بداية، ليثير بذلك مخاوف الأسواق حول احتمالية تفاقم الوضع بين الصين والتي تعد ثاني أكبر مستهلك لمعدن الذهب عالميا وبين الولايات المتحدة، وهذا بدوره عزز من صعود أسعار الذهب كونه من الملاذات الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون في ظل التوترات الجيوسياسية.

وتترقب الأسواق عن كُثب صدور نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لشهر يونيو السابق، ومن المقرر صدوره بوقت لاحق من هذا اليوم؛ والذي قد يقدم بعض الملابسات فيما يخص قرار الفائدة السابق، فضلا عن تقديمه بعض التلميحات والإشارات بخصوص القرار المقبل فيما يتعلق باحتمالية استئناف رفع الفائدة أم الاستمرار في تثبيت السعر كما هو دون تغيير مرة أخرى، وهذا سينعكس على أداء كل من الدولار الأمريكي وأسعار الذهب.

وبالنظر إلى أسعار المعادن النفيسة الأخرى بعيدا عن معدن الذهب ، نجد أن عقود الفضة الفورية تراجعت على صعيد تعاملات اليوم بنسبة 0.60% واستقرت قرب مستوى 22.83 دولارا، وأيضا؛ سجلت عقود البلاتين انخفاضا بنسبة 0.05% ووصلت إلى 919.30 دولارا، فضلا عن تراجع عقود البلاديوم بنحو 0.43% لتسجل 1,243.50 دولارا.

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