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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدام ناري بين روما وميلان في الدوري الإيطالي

ميلان ضد روما
ميلان ضد روما

يستهدف فريق روما مصالحة جماهيره عندما يستضيف نظيره إيه سي ميلان، اليوم الجمعة، في تمام العاشرة إلا ربع مساء، في إطار منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإيطالي.


وبدأ روما الموسم بشكل مخيب للآمال، إذ حصد نقطة وحيدة في أول مباراتين بالتعادل ساليرنيتانا 2-2، ثم الهزيمة أمام هيلاس فيرونا 2-1.


ودعم روما هجومة بصفقة من العيار الثقيل، إذ أعلن أمس الخميس ضم البلجيكي روميلو لوكاكو على لمدة موسم على سبيل الإعارة، قادما من نادي تشيلسي.


ومن المتوقع أن يدفع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بديلا في الشوط الثاني أمام ميلان في مباراة اليوم.


في المقابل، يستهدف إي سي ميلان تعميق جراح روما بخطف نقاط المباراة الثلاث ومواصلة انطلاقته القوية في الدوري الإيطالي هذا الموسم.


وحقق ميلان العلامة الكاملة في الدوري الإيطالي أول جولتين، بالتغلب على بولونيا بهدف نظيف وتورينيو بنتيجة 4-1.


ويتصدر ميلان ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 6 نقاط متفوقا بفارق الأهداف عن نابولي وإنتر ميلان وهيلاس فيروما، بينما يأتي روما في المركز الـ13 بنقطة وحيدة.

روما ميلان الدوري الايطالي لوكاكو مورينيو

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