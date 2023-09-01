رسميا.. مانشستر يونايتد يضم حارس فنربخشة التركي

أعلن نادي مانشستر يونايتد، اليوم الجمعة، تعاقده مع الحارس التركي ألطاي بايندير قادما من صفوف فنربخشة.

وذكر مانشستر يونايتد في بيان رسمي أن بايندير وقع عقدا يستمر حتى 2027 مع إمكانية تمديد التعاقد لعام إضافي.

ولعب بايندير 40 مباراة مع فناربخشه في كافة المسابقات الموسم الماضي، حيث ساهم في الفوز بكأس تركيا واحتلال المركز الثاني بالدوري التركي الممتاز.

وقال بايندير لموقع مانشستر يونايتد الرسمي: "إنه شرف كبير الانضمام إلى مانشستر يونايتد لأصبح أول لاعب تركي يمثل هذا النادي الرائع".



ووصل بايندير إلى أولد ترافورد بعد يوم واحد من انتقال الحارس دين هندرسون إلى كريستال بالاس.

ويستعد مانشستر يونايتد لواجهة أرسنال في الدوري الإنجليزي بعد غد الأحد.