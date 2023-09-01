إعادة تأهيل واستخدام المباني التاريخية في بيت المعمار

يقيم بيت المعمار المصرى التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية فى الخامسة مساء السبت غدا ندوة بعنوان "إعادة تأهيل وإستخدام المبانى التاريخية"، بالتعاون مع الجمعية العربية للحضارة والفنون الإسلامية ، و مؤسسة التراث والثقافة والفنون.

تستضيف الندوة د.على طه عمر مدير قسم الترميم بالمركز الإيطالى المصرى للترميم والأثار، د. حسام الدين إسماعيل أستاذ العمارة الإسلامية بجامعة عين شمس و مؤسسة التراث والثقافة والفنون، د. محمد على زينهم رئيس مجلس إدارة الحمعية العربية للحضارة والفنون والإسلامية ومنسق لجنة العمارة والفنون فى الجامعات الأعضاء برابطة الجامعات الإسلامية، والحديث حول إعادة تأهيل واستخدام المباني التاريخية كأحد أهم أساليب الحفاظ عليها من الناحية الاقتصادية وخاصة فى الدول الناميه التى تعانى من نقص الخدمات الثقافية والإجتماعية ، فإعادة استخدام المباني التاريخية يعزز من حيويتها ويمنع تدهور حالتها.

كما يناقش الضيوف كيفية إجراء تعديلات وتغييرات تتناسب مع احتياجات الاستخدام الجديدة ومتوافقة مع البيئة والعصر، و تحتفظ في الوقت ذاته بالشكل الخارجي والعناصر المعمارية والفنية للمبنى التاريخي، للحفاظ على قيمته الثقافية، والفنية، والتاريخية، .يدير الندوة إسلام الحسيني الباحث بكلية الآثار.