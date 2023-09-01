عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

إعادة تأهيل واستخدام المباني التاريخية في بيت المعمار

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يقيم بيت المعمار المصرى التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية فى الخامسة مساء السبت غدا ندوة بعنوان "إعادة تأهيل وإستخدام المبانى التاريخية"، بالتعاون مع الجمعية العربية للحضارة والفنون الإسلامية ، و مؤسسة التراث والثقافة والفنون.

تستضيف الندوة د.على طه عمر مدير قسم الترميم بالمركز الإيطالى المصرى للترميم والأثار، د. حسام الدين إسماعيل أستاذ العمارة الإسلامية بجامعة عين شمس و مؤسسة التراث والثقافة والفنون، د. محمد على زينهم رئيس مجلس إدارة الحمعية العربية للحضارة والفنون والإسلامية ومنسق لجنة العمارة والفنون فى الجامعات الأعضاء برابطة الجامعات الإسلامية، والحديث حول إعادة تأهيل واستخدام المباني التاريخية كأحد أهم أساليب الحفاظ عليها من الناحية الاقتصادية وخاصة فى الدول الناميه التى تعانى من نقص الخدمات الثقافية والإجتماعية ، فإعادة استخدام المباني التاريخية يعزز من حيويتها ويمنع تدهور حالتها.

كما يناقش الضيوف كيفية إجراء تعديلات وتغييرات تتناسب مع احتياجات الاستخدام الجديدة ومتوافقة مع البيئة والعصر، و تحتفظ في الوقت ذاته بالشكل الخارجي والعناصر المعمارية والفنية للمبنى التاريخي، للحفاظ على قيمته الثقافية، والفنية، والتاريخية، .يدير الندوة إسلام الحسيني الباحث بكلية الآثار.

بيت المعمار المصري صندوق التنمية الثقافية وإستخدام المبانى التاريخية لحضارة والفنون الإسلامية التراث والثقافة والفنون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

18 درجة خلوا بالكم|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات الأولى من سبتمبر

انفراجة في أزمة منتخب مصر| الأهلي يرفع راية التحدي.. وفيتوريا يلوح بالتصنيف

رسميا.. الإفراج عن المصريين الخمسة المحتجزين في قضية طائرة زامبيا وإسقاط التهم

بعد قرار المركزي.. 100 جنيه غرامة عقوبة رفض التعامل بالعملة الرقمية الجديدة

بعد أنباء وصوله السعودية اليوم .. كلوب يفجر مفاجأة عن محمد صلاح

وفاة أصغر ممثل في مصر| من هو رابي أحمد وعلاقته ببيومي فؤاد ؟

كلوب حسم قراره.. تطورات مثيرة في صفقة انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة

الأزمة انتهت.. قرار بشأن زيادة أسعار السجائر| ماذا فعلت الشرقية للدخان؟

ترشيحاتنا

مات محمد عبدالوهاب| حكاية أصعب لحظة شهدها "التتش".. كواليس وصور لأول مرة في ذكرى وفاته

7 سنوات ومنصب جديد.. مفاجأة في عرض اتحاد جدة السعودي لمحمد صلاح

البيت الأبيض يكشف عن وضع القوات الأوكرانية في زابوريجيا

45 درجة.. تعرف على حالة الطقس في هذه المحافظات

هل الله يكشف لبعض خلقه عن الغيب؟.. خطيب المسجد النبوي: في هذا الوقت

رسميا.. نجم برشلونة يرفض تمثيل منتخب المغرب ويختار إسبانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل سمك ماكريل في الفرن | بمذاق لا يقاوم

احذرها.. عادات تسبب الإصابة بـ نوع خطير من السرطان

تحدث فور شربها.. أضرار المياه الغازية على جسم الإنسان

نشرة المرأة والصحة.. ماذا يحدث للجسم عند كتم العطس؟.. إطلالة الملكة رانيا في عيد ميلادها.. شاهد

فيديو

محمد صلاح في السعودية ؟ تطورات عن العرض السعودي

أمي ربتنا وأخويا ميعرفش يموت نملة.. عائلة سفاح الجيزة تثير الجدل

أخيرا انتهت الأزمة.. ماذا حدث في أسعار السجائر؟ .. فيديو

مفاجأة عيار 21 .. تفاصيل سعر الذهب والدولار اليوم .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ