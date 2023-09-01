أزمة اللاجئين السودانيين في تشاد.. المرض والجوع يحاصرون الفارين من الحرب

كانت دول جوار السودان، هي ملجأ قلطاع كبير من الشعب الذي حاول الفرار من الحرب الدائرة في البلاد منذ منتصف أبريل الماضي بين الجيش وميليشيات الدعم السريع، واتجه الكثير منهم إلى تشاد الجارة الغربية للسودان.

ويعاني اللاجئون السودانيون في تشاد - وأغلبهم من الأطفال والنساء والرجال كبار السن - من عدد من الأزمات وفي كل يوم، يصل مئات اللاجئين سيرا على الأقدام إلى تشاد بعد أميال من المشي هربا من القتال الدائرة بين الجيش السوداني وميلشيات الدعم السريع.

وفر مئات الآلاف من السودانيين المتكدسين في وسط الصحراء في أكواخ هشة مصنوعة من أغصان الأشجار وأغطية بلاستيكية، إلى تشاد المجاورة والآن بعيدا عن القتال، فإنهم يكافحون من أجل الحصول على العلاج لأن هناك نقصًا في كل شيء، من الأطباء إلى الأدوية، بحسب ما أوردته وكالة "فرانس برس".

وقال آدم بخت، وهو سوداني يقول عن نفسه معمر، ويرتدي جلباباً أبيض وقلنسوة متطابقة، لوكالة فرانس برس: "أعاني من مرض السكري والربو والحساسية" ويقول إنه لم يتلق حتى الآن سوى "حقنة لتخفيف الألم".

ومثله، في مخيمات أدري، وسط الصحراء التشادية الشرقية على الحدود مع منطقة دارفور السودانية، يحاول حوالي 200 ألف سوداني، معظمهم تقريبًا من النساء والأطفال وكبار السن، البقاء على قيد الحياة، دون مرافق صرف صحي وبيئات مؤقتة. عيادات.

وفي كل يوم يصل المئات منهم في طوابير سيرا على الأقدام بعد كيلومترات سيرا على الأقدام هربا من القتال الدامي في السودان ولكن بمجرد وصولهم إلى أدري، يجب أن يواجه اللاجئون ويلات أخرى تحت شمس حارقة تتخللها أمطار غزيرة، وغالباً بدون ماء أو طعام، وفقاً لمنظمة أطباء بلا حدود.

وتشعر منظمة أطباء بلا حدود بالقلق من أن "حالات الإصابة بالملاريا تنفجر مع موسم الأمطار في تشاد، ويواجه اللاجئون خطراً متزايداً للإصابة بالأمراض المنقولة بالمياه، مثل الكوليرا".

ويقول مزمل سعيد، وهو لاجئ يبلغ من العمر 27 عاماً تطوع في عيادة مؤقتة صغيرة أنشأتها المنظمات الإنسانية: "هناك العديد من الأمراض المنتشرة ونستقبل كل يوم ما يصل إلى 300 مريض، والمرضى مستلقون على أسرة بيضاء موضوعة على الرمال، ملتصقين تقريبًا ببعضهم البعض.

لا يملك الفريق الطبي الصغير المساحة ولا المعدات اللازمة للتعامل مع الأمر: عليهم التعامل مع "مستشفى" يتكون من ملاجئ صغيرة من القماش المشمع وسعف النخيل المضفر والأدوية المقدمة من خلال التبرعات. يقول السيد سعيد: "يمثل توفير الأدوية تحديًا كبيرًا لأنها باهظة الثمن للغاية، ونحن بحاجة حقًا إلى المساعدة".

ومن جانبه، لا يزال السيد بخت ينتظر الحصول على الأقراص التي وُعد بها منذ فراره من الجنينة، مدينته التي مزقها القتال في دارفور. ويقول: "من المفترض أن يصل دواء السكري الخاص بي خلال ثلاثة أيام، لكن بالنسبة للربو نصحني بالذهاب لشراء جهاز استنشاق خارج المخيم ولكن حتى في الخارج، ليس من المؤكد العثور على أي منها.

أطفال ماتوا من الجوع

تشاد هي ثالث أقل البلدان نموا في العالم وفقا للأمم المتحدة، ونظامها الصحي لا يستطيع في كثير من الأحيان أن يفعل شيئاً للفئات الأكثر هشاشة ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لجأ أكثر من 380 ألف سوداني إلى تشاد منذ 15 أبريل.

ومن بينهم، العديد من الأطفال الصغار، الذين كانوا يعانون من سوء التغذية الحاد، "ماتوا بعد وقت قصير من دخولهم المستشفى"، حسبما حذرت الأمم المتحدة وفي السودان نفسه، أودى الجوع بما لا يقل عن 500 طفل منذ 15 أبريل، في حين يتعرض 20 مليون شخص لـ"الجوع الشديد" بحسب برنامج الأغذية العالمي.

وتقول الطبيبة المتطوعة نور الشام لفرانس برس من العيادة الموجودة في مخيم “الشمال” في أدري، إن “غالبية المرضى الذين يراجعوننا يعانون من الملاريا أو التهابات العيون أو أمراض الجهاز التنفسي أو سوء التغذية”.

لأن اللاجئين الذين يصلون، في كثير من الأحيان، كانوا يعيشون بالفعل في ظروف صعبة في السودان، قبل فترة طويلة من الحرب، كان 78 ألف طفل يموتون كل عام بسبب "أسباب يمكن الوقاية منها، مثل الملاريا"، وفقا للأمم المتحدة ويضاف إلى هذه الأمراض غياب مياه الشرب.

وفي أدريه، وفقا لمنظمة أطباء بلا حدود، "يبدأ اللاجئون في الوقوف في طوابير للحصول على المياه في الساعة الثانية صباحاً بسبب النقص". ويأسف العاملون في المجال الإنساني لأن المجتمع الدولي لم يدفع سوى ربع التمويل الموعود.

وفي تشاد، تتزايد الاحتياجات حيث قبل الحرب الأخيرة في السودان، استقبلت البلاد حوالي 410.000 سوداني فروا من حرب دارفور في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من اللاجئين من الكاميرون في الغرب وجمهورية إفريقيا الوسطى في الجنوب ووفقا لتوقعات الأمم المتحدة، قد يصل قريباً 200 ألف لاجئ جديد من السودان.