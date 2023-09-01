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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ جنوب سيناء يزور كنيسة سانت كاترين باليونان .. صور

فودة في كنيسة دير
فودة في كنيسة دير سانت كاترين باليونان

قام اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بزيارة الي كنيسة سانت كاترين باليونان التابعة لدير سانت كاترين بجنوب سيناء.

وذلك علي هامش زيارته لدولة اليونان لتوقيع اتفاقية تآخي بين مدينة هيراكليون اليونانية وشرم الشيخ المصرية لزيادة التبادل السياحي والثقافي، بالاضافة لبحث سبل تنشيط السياحة وفتح أسواق سياحية جديدة والترويج للمقاصد السياحية بجنوب سيناء.

رافق المحافظ خلال الزيارة الاب فارثولوميوس نائب رئيس أساقفة هيراكليون، والسفير عمر عامر سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة اليونان، وعددا من رجال الأعمال المصريين المرافقين للمحافظ خلال زيارته لليونان.

 

اللواء خالد فودة يزور دير سانت كاترين اليونان

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