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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الله يصبر أهله ومحبينه .. ديانا حداد تنعى كريم العراقي

ديانا حداد
ديانا حداد

حرصت الفنانة ديانا حداد، على نعي الشاعر كريم العراقي، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة 1 سبتمبر، وذلك من خلال تغريدة لها عبر موقع تويتر. 

وكتبت ديانا حداد، في تغريدتها: «رحم الله الأخ والصديق الشاعر الكبير #كريم_العراقي …خسارة كبيرة … الله يصبر أهله ومحبينه يا رب .. إنا لله وإنا اليه راجعون .. ادعوله بالرحمة والمغفرة». 

 

وفاة كريم العراقي 

توفي فجر اليوم الشاعر كريم العراقي عن عمر يناهز 68 عام، بعد صراع مع مرض السرطان بأبو ظبي.

وأعلن خبر وفاة الشاعر الكبير مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الثقافية عارف الساعدي ، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الشهير فيس بوك.

وكتب عارف على صحفته: "أنعي لكم الشاعر كريم العراقي الذي رحل فجر هذا اليوم في أبوظبي".

 

أهم أعمال الراحل كريم العراقي 

ويعتبر كريم العراقي من أهم الشعراء العراقيين الذين حرصوا على التنوع فى أعمالهم وأغانيهم، بالإضافة إلى تعاونهم مع كثير من المطربين وعلى رأسهم الفنان كاظم الساهر.

وبدأت علاقة الشاعر كريم العراقي بكاظم الساهر فى الجيش حيث قدما سويا أكثر من 70 أغنية منها إلى متي وصباح الخير وحياري يازمن وياالحبيب ويادنيا ووين أخذك ويامدلل وكل ماتكبر تحلى وعيد وحب ودلع النساء والمستبدة وأفراح.

 

تعاون كريم العراقي مع المطربين العرب

وبجانب عمله مع كاظم الساهر تعاون كريم العراقي مع عدد كبير من المطربين العرب والمصرين، منهم ديانا حداد وفضل شاكر وعمر العبداللات وسميرة سعيد ومحمد منير وهاني شاكر واصالة نصري  وصابر الرباعي وآخرين.
 

تعاون كريم العراقي مع المطربين العراقيين

وتعاون أيضا الراحل مع مطربين عراقيين منهم رضا الخياط وماجد المهندس وعادل مختار ورضا العبدالله.

 

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