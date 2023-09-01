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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

«نساء مصر» تطلق حملة لدعم ترشح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024

صدى البلد

أعلنت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، تدشين الجمعية لحملة، تحت عنوان "المرأة وطن"؛ لدعم وتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية مقبلة، قائلة: سنبدأ حملة وعي ودعم للانتخابات الرئاسية المقبلة، وعلى كل مواطن شريف ومخلص لوطنه، النزول والمشاركة في الاستحقاقات الدستورية، واختيار من يعبر عن رأيه وأفكاره، وعليه أن يعي حجم الإنجازات ومسيرة التنمية التي حدثت في مصر خلال السنوات الأخيرة.

وأشارت العبسي، في بيان لها، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنصف المرأة المصرية، وحقق لها العديد من الحرية ما جعلها اليوم متساوية في الحقوق والواجبات مع الرجل، فالرئيس أعطي للمرأة وضعها وصحح مكانتها داخل المجتمع، إلى أن أصبحت اليوم تتمتع بالحقوق السياسية والاجتماعية.

ولفتت أن جمعية نساء مصر، تطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتعلن دعمه لها، من منطلق حجم الإنجازات والمشروعات التنموية التي ساهمت في أعادت الدولة المصرية لريادتها من جديد، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وأصبحت كلمتها مسموعة بين أرجاء العالم، لا سيما بعد معاناتها وتدهور أحوالها خلال حكم جماعة الإخوان الإرهابية إلى أن وهب الله لها رئيسا عزم على إصلاح حالة الخراب التي صنعها قيادات الإرهابية وعبر بها لبر الأمان وجعلها اليوم على مشارف الجمهورية الجديدة وأرسى لها مسار التنمية والبناء والتطوير.

وأضافت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، أن الحملة المزمع تدشينها ستكون مكونة من عدد من اللجان لتتيح لأي مواطن سيشارك بها الانضمام وفقا لمهاراته وقدراته، وهم" الإعلام والدعم التكنولوجي والتنظيم والتخطيط الإداري، ولجنة العلاقات والاتصالات، والمتابعة والحشد، ولجنة التنسيق الداخلي".

الرئيس عبد الفتاح السيسي المرأة المصرية المشروعات التنموية الجمهورية الجديدة الاتصالات الاستحقاقات الدستورية

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