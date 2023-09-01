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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ولادة حمار نادر في روسيا.. ما القصة؟

حمار
حمار

في حادث نادر ولد حمار بري أفريقي مهدد بالانقراض في حديقة للحيوانات في بريطانيا حيث لم يتبق من فصيلته سوى أقل من 200 رأس.

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وقالت دارين آيفز، كبيرة حراس الحيوانات في الحديقة: "الفريق متحمس للغاية بعد انتظار دام عاما حتى يولد المهر".

يُعرف أن الموطن الأصلي للحمار البري الأفريقي، في إريتريا وإثيوبيا والصومال، ولكن يتم افتراسه من قبل الأسود الإفريقية والذئاب الإثيوبية.

كما تم اصطياده من قبل البشر للحصول على الطعام، ما تسبب في انخفاض أعدادها في البرية.

وقالت متحدثة باسم مارويل: "إن ولادة واحدة من أندر الثدييات على هذا الكوكب أثارت إعجاب الحراس في حديقة حيوان مارويل هذا الأسبوع، بعد وصول حمار بري أفريقي مهدد بالانقراض.

ولدت ناديفا هنا في عام 2007، لذا فإن وصول مهرها هو استمرار لالتزام مارويل بالحفاظ على هذه الأنواع المهددة بالانقراض، والتي لدينا في مارويل منذ عام 1993، وهذا هو المهر الثالث لناديفا، وقد أصبح لارس أبا للمرة الخامسة".

 

حمار بريطانيا

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