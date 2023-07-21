سرقة واعتداء وحشي.. دوناروما يتعرض لسطو مرعب في باريس

أكد تقرير صحفي، أن الإيطالي دوناروما حارس مرمى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، تعرض لحادث سرقة في منزله، خلال الساعات القيلة الماضية.



وذكر موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، أن دوناروما وزوجته تعرضا للسرقة والاعتداء في منزله، أمس الخميس.

وأضافت أن دوناروما وشريكته أليسيا إلفانت يزعمان أنه قد تم تقييدهما وتجريدهما من ملابسهما بعد مهاجمتهما في منزلهما، إذ اقتحم عدة رجال الشقة عن طريق كسر الباب.

وزُعم الزوجين أنهما تعرضا للضرب على أيدي اللصوص، وتم سرقة أشياء تقدر بنحو 500 ألف يورو، وفقًا للموقع الإيطالي.



وأشار إلى أن دوناروما وزوجته هربا إلى فندق فخم يقع بالقرب من منزلهما حوالي الساعة 3.20 صباحًا، وبعدها نُقل الاثنان إلى المستشفى في حالة صدمة لتلقي العلاج اللازم.