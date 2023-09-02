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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميد طب قصر العينى: مركز زراعة أعضاء جديد بمستشفي ثابت ثابت

الدكتور حسام صلاح
الدكتور حسام صلاح

كشف الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العينى ، عن آخر تطورات مركز زراعة الأعضاء الخاص بجامعة القاهرة.
 

وقال الدكتور حسام صلاح خلال تصريح لصدى البلد  ، مركز زراعة الاعضاء ، أصبح لدينا مركزين مستهدفين واحدا بمركز ثابت ثابت وذلك لاننا نريد أن يتم افتتاحه بشكل أسرع فتم دراسة الأمر وتم معاينة الاماكن المتاحة طبقا للاكواد الحاكمة لزراعة الأعضاء فوجدنا مستشفى ثابت ثابت مطابقة، فمركز زراعة الاعضاء سيكون جزء لا يتجزأ من الخدمات التى تقدمها مستشفى ثابت ثابت

و ذلك بالاضافة إلى مركز زراعة الاعضاء الموجود بالقصر العينى الذى سيتم افتتاحه بعد مركز زراعة الأعضاء بمستشفى ثابت ثابت

القصر العينى حسام صلاح جامعة القاهرة طب قصر العيني كلية طب قصر العيني مركز زراعة الأعضاء مستشفى ثابت ثابت

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