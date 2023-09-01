إنقاذ 68 حالة من الغرق وتسليم 204 أطفال تائهين لذويهم برأس البر

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جهود الوحدة المحلية لمدينة رأس البر؛ لتوفير كافة الخدمات لزائري المدينة، خاصة مع استمرار إقبال المصطافين من مختلف المحافظات.

وشهدت الجمعة الأولى من شهر سبتمبر، إقبالا كبيرا منذ الساعات الأولى من الصباح لقضاء الإجازة بالشواطئ التي تم تجهيزها بداية من موسم صيف 2023 بعدد 33 برج إنقاذ و5 خيم لتجميع الأطفال التائهين، وكذلك 4 نقاط للإسعاف، هذا إلى جانب تجهيز المنطقة الإدارية وتوفير المعدات البحرية.

ونجحت الجهود المبذولة من قبل فرق الإنقاذ وإدارة الشاطئ فى إنقاذ 68 حالة من الغرق، وتسليم 204 أطفال تائهين إلى ذويهم.

كما استمرت مبادرة الهلال الأحمر فى تقديم خدماتها للمصطافين والتى تضمنت خدمات الإسعافات الأولية والدعم النفسي للأطفال التائهين وذويهم ، وأيضًا توعية المصطافين بسبل التعامل مع ارتفاع درجات الحرارة لتجنب حدوث الإجهاد الحراري.