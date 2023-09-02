سقوط أجزاء من عقار قديم بحي الجمرك في الإسكندرية

شهد حي الجمرك، وسط محافظة الإسكندرية، سقوط أجزاء من عقار بشارع إسحاق النديم في نطاق الحي، وذلك دون حدوث إصابات.

وذكر حي الجمرك أنه فور تلقي الحي إشارة تفيد بسقوط أجزاء من العقار ٢٣ إسحاق النديم، توجهت إدارة المشروعات بالحي إلى المكان المذكور وتبين بالمعاينة سقوط أجزاء من خلف العقار دون إصابات ، والعقار ٣ أدوار وصادر له قرار هدم رقم ١٤ لسنة ٢٠١٩.

وقامت إدارة المشروعات بإزالة الأجزاء المعلقة بالعقار حفاظًا على سلامة المواطنين وجاري رفع المخلفات بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع.

يأتي هذا وفقا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للعقارات الآيلة للسقوط ذات الخطورة الداهمة المهددة لحياة وأرواح المواطنين، وبناءً على تعليمات المهندسة نهى خليفه رئيس حي الجمرك.