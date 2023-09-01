أوقاف الإسكندرية تتسلم 1000 شنطة مواد غذائية لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا

سلمت مديرية أوقاف الإسكندرية، 1000 شنطة مواد غذائية لمديرية التضامن الإجتماعي لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية.

كما أجرى الشيخ سلامة عبدالرازق، جولة مرورية شملت إدارة غرب والجمرك ووسط للاطمئنان على سير العمل وتنفيذ تعليمات الوزارة وكذلك استعداد المساجد لإقامة الشعائر واستقبال ضيوف الرحمن.



وفي إطار سعي الوزارة لعمارة بيوت الله عزوجل مبنى ومعنى قامت المديرية اليوم بافتتاح مسجد مالك الملك بنجع العرجي عامريه أول ك 27 وأدي خطبة الجمعة فضيلة الشيخ عبد الرازق عبد الله عبد الرازق مدير إدارة العامرية أول.

وفي إطار مبادرة وزارة الأوقاف “هذا نبينا” أدى الأئمة خطبة الجمعة اليوم بمساجد الإسكندرية تحت عنوان (النبي صلى الله عليه وسلم كما تحدث عن نفسه).