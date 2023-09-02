بداية حفل النجم عزيز مرقة بـ مهرجان القلعة في دورته الـ31

‏بدأ منذ قليل حفل الفنان الأردني عزيز مرقة بمهرجان القلعة الدولي في دورته الـ 31 المنقول عبر شاشة "الحياة"، وشارك أيضا اليوم في المهرجان العازفة نسمة عبد العزيز والفنان محمد محسن.

وشهد مهرجان القلعة في دورته الـ31، اليوم الجمعة، المذاع عبر شاشة "الحياة"، حضورًا كبيرًا، وتفاعلًا واسعًا مع الحفلات التي قدمها مجموعة من الفنانين، ومنهم نسمة عبد العزيز، والأردني عزيز مرقة.

وقدمت عازفة الماريمبا، الفنانة نسمة عبدالعزيز العزيز من المقطوعات المميزة خلال حفلها، ومنها رائعة فيروز "سهر الليالي"، و"بص على الحلاوة حلاوة"، وكذلك "الغزالة رايقة" و"حرمت أحبك"، كما عزفت اعمالًا لكوكب الشرق “أم كلثوم”.