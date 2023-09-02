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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصعيد جديد.. أمريكا ترسل أول شحنة ذخائر تحتوي على اليورانيوم إلى أوكرانيا

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم السبت، إرسال أول شحنة ذخائر تحتوي على اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا، وذلك في تصعيد جديد في إطار العملية الروسية في أوكرانيا.

وأوضح مسؤولون لوكالة "رويترز" أن هذه الطلقات، التي يمكن أن تساعد في تدمير الدبابات الروسية، هي جزء من حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا.

ويمكن إطلاق الذخائر من دبابات أبرامز الأمريكية، والتي من المتوقع أن يتم تسليمها إلى أوكرانيا في الأسابيع المقبلة، وقال أحد المسؤولين إن حزمة المساعدات القادمة ستتراوح قيمتها بين 240 مليون دولار و375 مليون دولار حسب ما تتضمنه.

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وعلى الرغم من أن بريطانيا أرسلت ذخائر من اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا في وقت سابق من هذا العام، إلا أن هذه ستكون أول شحنة أمريكية من الذخيرة ومن المرجح أن تثير الجدل.

ويأتي ذلك بعد قرار سابق لإدارة بايدن بتوفير ذخائر عنقودية لأوكرانيا، على الرغم من المخاوف بشأن المخاطر التي تشكلها هذه الأسلحة على المدنيين.

ووفقا للتقارير الإعلامية فقد كان استخدام ذخائر اليورانيوم المنضب محل نقاش حاد، حيث يقول معارضون مثل التحالف الدولي لحظر أسلحة اليورانيوم إن هناك مخاطر صحية خطيرة ناجمة عن تناول أو استنشاق غبار اليورانيوم المنضب، بما في ذلك السرطان والعيوب الخلقية.

ويتم استخدام اليورانيوم المنضب، وهو منتج ثانوي لتخصيب اليورانيوم، في الذخيرة لأن كثافته الشديدة تمنح القذائف القدرة على اختراق طبقات الدروع بسهولة والاشتعال الذاتي في سحابة حارقة من الغبار والمعادن.

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