رسميا … كابوريا مديرا فنيا لـ نادي الحمام المطروحي

قرر مجلس إدارة نادي الحمام ، تعيين محمد لطفي كابوريا مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم استعدادا للموسم الجديد بدورى القسم الثانى .

وقد سبق “لكابوريا “ قيادة فريق تليفونات بنى سويف لأكثر من فترة وتحقيق نتائج رائعة معهم ،دفعت مسئولي نادي الحمام المطروحي من سرعان اتمام التعاقد معه لقيادة الفريق فنيا بالموسم الجديد بدورى القسم الثانى موسم 2023/2024.

ومن جانب اخر فقد أرسل فريق الحمام القائمه الأولي للفريق الأول المشارك في دوري القسم الثاني (ب) موسم 2024/2023 وجاءت كالاتى :

محمود حربي ،محمد ديدا ،أحمد مكاوى ،جون سيلا ،محمد فايز ،أحمد فتحي ،محمد صبحي ،محمد ديابي ،محمد مبروك،علاء لالا ،يوسف محمد ،محمد رضا ،ابراهيم الفيل ،احمد رشدى ،علي الحسينى ،إسلام واصل ،جلال يسرى ،محمد السيد ،خالد عاطف