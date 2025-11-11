قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوطنية للانتخابات: الهيئة تتيح للقضاة طلب بطاقات اقتراع إضافية
تصعيد جديد على الحدود اللبنانية.. الاحتلال يدمر مباني في الحولة بزعم تبعيتها لحزب الله
محمد صلاح يبقى في ليفربول رغم عروض السعودية.. ما السبب ؟
وسط إقبال كبير.. المواطنون يدلون بأصواتهم في اليوم الثاني لانتخابات النواب
بث مباشر.. تغطية خاصة للمرحلة الأولى في ثاني أيام انتخابات النواب 2025
آخر موعد لتلقي رسوم حج القرعة من الفائزين بالبنوك الوطنية والبريد.. 24 نوفمبر
وزير الخارجية يتوجه إلى السودان لبحث التوصل لتسوية شاملة تحفظ أمنه واستقراره
بدء الاقتراع في اليوم الثاني من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب
رسميًا.. سعر الدولار اليوم في مصر 11 نوفمبر
بدء توافد المواطنين على لجان انتخابات مجلس النواب بالعجوزة قبل فتح باب التصويت
غرفة عمليات الهيئة الوطنية تتابع التصويت فى ثاني أيام انتخابات مجلس النواب
هل تراجع الدولار عالمياً سبب الارتفاع المفاجئ في أسعار الذهب.. الشعبة توضح
رئيس عربية النواب يثمن المشاركة الكبيرة في الانتخابات البرلمانية.. رسالة وعي وانتماء

فريدة محمد

ثمن النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب المشاركة الواسعة في انتخابات مجلس النواب التى بدأت مرحلتها الأولى أمس، مؤكدًا أن الإدلاء بالصوت الانتخابي هو تعبير صادق عن الانتماء للوطن، وترسيخ لمبادئ الديمقراطية التي كفلها الدستور.

وقال " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم : إنّ الانتخابات ليست مجرد مناسبة سياسية، بل هي اختبار حقيقي لوعي الشعب المصري، ورسالة للعالم بأن مصر تسير بثبات نحو المستقبل رغم كل التحديات مؤكداً أن كل مواطن يمتلك فرصة حقيقية للتأثير في مسار الدولة، من خلال اختياره لمن يراه الأجدر بتمثيله داخل البرلمان.

كما أكد النائب أحمد فؤاد أباظة أن المشاركة تعني الانحياز للوطن والاستقرار، وأن السلبية أو العزوف تفتح الباب أمام من لا يستحقون التمثيل الشعبي.

ووجه دعوة صادقة لكل المواطنين للنزول إلى صناديق الاقتراع خاصة أن صوت المواطن هو أقوى رسالة لترسيخ مبادئ الديمقراطية وتفعيل حقيقى للدستور

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

