رئيس عربية النواب يثمن المشاركة الكبيرة في الانتخابات البرلمانية.. رسالة وعي وانتماء

ثمن النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب المشاركة الواسعة في انتخابات مجلس النواب التى بدأت مرحلتها الأولى أمس، مؤكدًا أن الإدلاء بالصوت الانتخابي هو تعبير صادق عن الانتماء للوطن، وترسيخ لمبادئ الديمقراطية التي كفلها الدستور.

وقال " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم : إنّ الانتخابات ليست مجرد مناسبة سياسية، بل هي اختبار حقيقي لوعي الشعب المصري، ورسالة للعالم بأن مصر تسير بثبات نحو المستقبل رغم كل التحديات مؤكداً أن كل مواطن يمتلك فرصة حقيقية للتأثير في مسار الدولة، من خلال اختياره لمن يراه الأجدر بتمثيله داخل البرلمان.

كما أكد النائب أحمد فؤاد أباظة أن المشاركة تعني الانحياز للوطن والاستقرار، وأن السلبية أو العزوف تفتح الباب أمام من لا يستحقون التمثيل الشعبي.

ووجه دعوة صادقة لكل المواطنين للنزول إلى صناديق الاقتراع خاصة أن صوت المواطن هو أقوى رسالة لترسيخ مبادئ الديمقراطية وتفعيل حقيقى للدستور