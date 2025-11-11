قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوطنية للانتخابات: الهيئة تتيح للقضاة طلب بطاقات اقتراع إضافية
تصعيد جديد على الحدود اللبنانية.. الاحتلال يدمر مباني في الحولة بزعم تبعيتها لحزب الله
محمد صلاح يبقى في ليفربول رغم عروض السعودية.. ما السبب ؟
وسط إقبال كبير.. المواطنون يدلون بأصواتهم في اليوم الثاني لانتخابات النواب
بث مباشر.. تغطية خاصة للمرحلة الأولى في ثاني أيام انتخابات النواب 2025
آخر موعد لتلقي رسوم حج القرعة من الفائزين بالبنوك الوطنية والبريد.. 24 نوفمبر
وزير الخارجية يتوجه إلى السودان لبحث التوصل لتسوية شاملة تحفظ أمنه واستقراره
بدء الاقتراع في اليوم الثاني من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب
رسميًا.. سعر الدولار اليوم في مصر 11 نوفمبر
بدء توافد المواطنين على لجان انتخابات مجلس النواب بالعجوزة قبل فتح باب التصويت
غرفة عمليات الهيئة الوطنية تتابع التصويت فى ثاني أيام انتخابات مجلس النواب
هل تراجع الدولار عالمياً سبب الارتفاع المفاجئ في أسعار الذهب.. الشعبة توضح
برلمان

انطلاق التصويت في اللجان الانتخابية بمدرسة الشهيد جمال حسين بالمنيب

مدرسة الشهيد جمال حسين بالمنيب
مدرسة الشهيد جمال حسين بالمنيب
ناصر السيد

انطلقت عملية التصويت في اليوم الثاني والأخير من انتخابات مجلس النواب 2025 باللجان الانتخابية بمدرسة الشهيد جمال حسين في المنيب جنوب محافظة الجيزة.

وبدأ توافد المواطنين قبل التاسعة من صباح اليوم، الثلاثاء، للاصطفاف أمام المدرسة للدخول والإدلاء بأصواتهم والمشاركة في الاستحقاق الانتخابي.

وتُجرى الانتخابات البرلمانية 2025 تحت إشراف مستشاري الهيئات القضائية، ووسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية.

وتواجدت قوات الشرطة لتأمين مقار لجان الاقتراع ومحيطها، والعمل على حمايتها، حتى يدلي الناخبون بأصواتهم في مُناخ آمن تسوده الطمأنينة، ومن المقرر في نهاية اليوم الانتخابي أن تبدأ أعمال فرز أصوات الناخبين، وذلك داخل مقار لجان الاقتراع الفرعية، حيث ستقوم كل لجنة فرعية بإعلان الحصر العددي المفصل في ختام فرز بطاقات التصويت.

وتتضمن عملية الحصر العددي المفصل تفاصيل متعددة تكشف عدد الناخبين المقيدين باللجنة، وعدد من حضروا وأدلوا بأصواتهم على مدى يومي الاقتراع، وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح وكذا القائمة الانتخابية، وإثبات تلك الأعداد في محضر عمل اللجنة، ثم إخطار اللجان العامة ولجان المتابعة، والتي ستتولى بدورها إرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

انطلاق التصويت اللجان الانتخابية الشهيد جمال حسين انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب مجلس النواب 2025

