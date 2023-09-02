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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تركي آل شيخ لمحمد الحلو: عمار يا سعودية وعمار يا مصر

تركي الشيخ و محمد
تركي الشيخ و محمد الحلو

أحيا الفنان الكبير محمد الحلو حفلا غنائيا على مسرح بنش مارك بجدة، وحمل الحفل اسم "ليلة الطرب الأصيل".
 

ووجه المستشار تركي آل الشيخ، مكالمة لمحمد الحلو أثناء حفل “ليلة الطرب الأصيل"، شكره خلالها على تواجده والأغنية التي أهداهاإلى الشعب السعودية.
 

وقال آل الشيخ للحلو إنه لم يخطئ عندما قال “عمار يا سعودية"، معلقا: “فعلا عمار يا سعودية وعمار يا مصر وعمار يا كل الوطن العربي".


 

ودعا تركي آل الشيخ محمد الحلو لحفل غنائي بموسم الرياض

وعبر المطرب محمد الحلو عن سعادته بالتواجد وسط الجمهور السعودي وحبه لهم، معلقا: "أنا كنت بحبكم.. وبعد حفلة الكاسيت 90 حبيتكم أكتر»، كما أهدى شعب السعودية أغنية جديدة تحمل إسم «جاي بقدم تحية"، من كلمات وألحان مصطفى كامل نقيب المهنالموسيقية، وتوزيع المايسترو أمير عبد المجيد.

الجمهور السعودي ألحان مصطفى كامل الشعب السعودي المايسترو أمير عبد المجيد الفنان الكبير محمد الحلو المستشار تركي آل الشيخ بموسم الرياض

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