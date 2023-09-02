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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمير كرارة : ماجد المصري أخويا الكبير .. و5 جولات فيلم جامد جدا .. فيديو

أمير كرارة و ماجد
أمير كرارة و ماجد المصري

كشف الفنان أمير كرارة،  سبب حرصه على حضور العرض الخاص لفيلم 5 جولات بطولة الفنان ماجد المصري.

وأكد أمير كرارة، ببرنامج سبوت لايت تقديم الإعلامية شيرين سليمان والمذاع على قناة صدى البلد، أن الفنان ماجد المصري يعد شقيقه الأكبر، متابعا: «بباركله على فيلم 5 جولات».

وأضاف أمير كرارة متحدثا عن الفيلم: «عارف أنه هيطلع فيلم جامد جدا، وأنا شفت الإعلان بتاعه مع أولادي، وقالولي لازم نحضر الفيلم ده».

وأوضح كرارة، أن لديه إحساس بأن الفيلم سيكون نقلة محترمة، كونه موضوع جديد على الجمهور.

الوجوه الشبابية

وأشاد أمير كرارة بالوجوه الشبابية في الفيلم، مؤكدا «نور النبوي وآدم الشرقاوي وداليا هيقدموا حاجة حلوة، وماجد ساند الدنيا معاهم بطريقة محترمة».

وأشار  أمير كرارة إلى أنه حضر خصيصا من الساحل الشمالي من أجل حضور العرض الخاص لفيلم 5 جولات من أجل صديقه ماجد المصري، موضحا أنه لا يحضر أي عروض خاصة لفيلم ليس من بطولته، وأنه يعتبر فيلم ماجد المصري فيلمه.


 

أمير كرارة ماجد المصري 5 جولات سبوت لايت شيرين سليمان صدى البلد

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