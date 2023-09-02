يخوض فريق نادي بيراميدز ثالث مبارياته الودية في معسكر تركيا مساء اليوم عندما يلتقي مع نظيره ألتينوردو إف كيه التركي.

اليوم.. بيراميدز يواجه ألتينوردو التركي في الودية الثالثة

ويتواجه بيراميدز مع ألتينوردو التركي على ملعب ماكو ستاديوم، بعدما وصل الفريق التركي إلى مدينة بوردور التي يقيم بها بيراميدز معسكر الإعداد قادما من مدينة إزمير.

المباراة ستقام في الخامسة من مساء اليوم على ملعب ماكو ستاديوم بمدينة بوردور التركية التي تشهد معسكر بيراميدز الإعدادي.

وسبق لبيراميدز تحقيق الفوز في وديتيه الأولى والثانية على حساب ليماسول القبرصي بنتيجة ٨-٠، ثم فارساك أنطاليا بنتيجة ٧-٠