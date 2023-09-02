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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء الخروج من المنزل.. كلمات مأثورة عن النبي

صدى البلد

قال الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، إن هناك تحصينات نبوية خاصة بالخروج من المنزل، على المسلم ترديدها ليحميه الله حتى يعودإلى المنزل. 

وهو أن يقول المسلم إذا خرج من المنزل ( بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إﻻ بالله ). 

دعاء النبي عند الخروج من المنزل 

وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إذا خرج الرجل من بيته فقال : بسم الله توكلت على الله ولا حول وﻻ قوة إﻻ بالله .
قال : يقال له حينئذ هديت وكفيت ووقيت.. فتنحى له الشيطان . فيقول له شيطان آخر : كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي ). 

هذا الحديث يعلمنا ذكرا من أعظم الأذكار وحصنا عظيما نقوله عندما نخرج من منازلنا وهو ذكر سهل ميسور . 

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فوائد دعاء الخروج من المنزل

يقال لمن قالها ( هديت وكفيت ووقيت ) أي قد حصلت هذه الأمور بأن الله تعالى هداه وكفاه ووقاه أي كفاه ما أهمه ووقاه الشرور من غيره، ومعنى ذلك أنه تحصل له السلامة وذلك لاعتماده على الله عز وجل وتوكله عليه . 

-تتنحى عنه الشياطين كما ورد في الحديث الشريف . 

فوائد دعاء الخروج من المنزل دعاء النبي عند الخروج من المنزل دعاء الخروج من المنزل

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