عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة تعتمد قرارًا يرحب بإسهامات منتدى شباب العالم في شرم الشيخ

الأمم المتحدة تعتمد
الأمم المتحدة تعتمد قراراً يرحب بإسهامات منتدى الشباب

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتوافق الآراء، قراراً حول نماذج محاكاة الأمم المتحدة ودورها في تمكين الشباب وتعزيز تواصلهم بالمنظمة الأممية وتعزيز إلمامهم بالعمل متعدد الأطراف.

وقدم مشروع القرار مجموعة من الدول ضمت في عضويتها مصر، والبرتغال، وجامايكا، وجمهورية الدومينيكان، ولاوس. 

ورحب القرار بإسهامات منتديات ومؤتمرات الشباب، وبصفة خاصة منتدى شباب العالم في شرم الشيخ بنسخه الأربعة، في تمكين الشباب وبإتاحة فرصة لهم لتطوير قدراتهم.

وصرح السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بأن اعتماد هذا القرار، وانضمام أكثر من 115 دولة لقائمة رعاته، يعكس التقدير الدولي الذي يحظى به منتدى شباب العالم وما يمثله من منصة مهمة لتبادل الأفكار والرؤى بين الشباب الدولي خاصة في مجالات السلم والإبداع والتنمية مؤكداً حرص القيادة السياسية المصرية على دفع وتمكين الشباب وزيادة فرص مشاركتهم في كافة جهود التنمية. 

كما أكد السفير "عبد الخالق" أن اعتماد هذا القرار يأتي استكمالاً لدور مصر الرائد في ملف تمكين الشباب في الأمم المتحدة لاسيما عقب اعتماد قرار إنشاء مكتب الأمم المتحدة للشباب في سبتمبر 2022، والذي قامت مصر وجيانا بتيسير المشاورات الحكومية عليه.

أسامة عبد الخالق الأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق الجمعية العامة للأمم المتحدة المشاورات الحكومية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ندمانة ونفسها ترجع| رضوى الشربيني تكشف سر طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني.. تفاصيل حادث رضيعهما

لمدة عامين.. طارق حامد يحسم وجهته المقبلة

ليس «سوزا»| الأهلي يحسم صفقة المهاجم.. لاعب أفريقي بدوري أوروبي| وهذا موعد الإعلان

مدرب يد الزمالك يستغيث بوزير الرياضة : هنهبط درجة تانية

برقم الجلوس.. نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 خلال ساعات

كاف في ورطة.. استبعاد فريق أنجولي قبل قرعة السوبر الإفريقي بساعات

هربت من البيت منذ سنوات.. حكاية فتاة سقطت في بئر الحرام

10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق محطة كهرباء الجيزة..الأهالي: ربنا يسترها علينا|فيديو

موضوعات متعلقة

سفير مصر في لشبونة يبحث مع وزير الصحة البرتغالي تطور العلاقات

حوافز وإعفاءات ضريبية.. سفارة مصر في بكين تنظم منتدى الأعمال والاستثمار

الخارجية: خالص التعازي لـ جنوب أفريقيا في ضحايا حريق مبنى بمدينة جوهانسبرج

سامح شكري يلتقي السفراء المنقولين للعمل كرؤساء لبعثات مصر في الخارج

سامح شكري: مصر ملتزمة بدعم دور الأمم المتحدة فى تسوية الأزمة اليمنية

شكري لنظيره البنيني: مصر تدعم مساعي الوساطة الهادفة لخروج النيجر من أزمتها

وزير الخارجية يتابع سير العمل القنصلي لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين بالداخل والخارج

على رأسها الهجرة.. شكري ونظيره الإيطالي يبحثان سبل دفع العلاقات الثنائية بالملفات المشتركة

ترشيحاتنا

موكلتي مريضه وأطلب إخلاء سبيلها| دفاع المتهمة الثالثة بقضية طبيب الساحل

بالصور..مع اقتراب رحيله.. كيف كان صيف 2023 رعبا على العالم؟

غراب: إنفاق 6 مليارات جنيه لتوفير خدمات الإسكان بالشرقية.. و7700 وحدة سكنية للفئة المتوسطة

رسميا .. إيقاف ناد إفريقي كبير لمدة عامين واستبعاده من دوري السوبر

سقطة إدارية ساذجة أطاحت بأحلام الاتحاد| تفاصيل وأسباب فشل صفقة محمد صلاح

الشراكة العالمية للتعليم GPE .. كل ما تريد معرفته عنها بعد انضمام مصر لها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصيبك بـ9 أمراض .. دراسة تفجر مفاجأة عن تناول اللحوم يوميا

تتاكل ولا لأ.. ضي أزرق في السمك يثير ضجة على السوشيال ميديا| تفاصيل

سبب غير متوقع وراء الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي .. احذره

بفستان محتشم.. هبة مجدي تخطف الأنظار على البحر

فيديو

وفاة أصغر ممثل في مصر| من هو رابي أحمد.. فيديو جراف

بعد حفله فى مهرجان القلعة.. عزيز مرقة يفجر مفاجأة لجمهوره | تعرف عليها

محمد الحلو يتألق ووريهام عبد الحكيم وهايدي موسي يشعلون حفل السعودية| فيديو

الحسيني أبوقمر: إرادة الدولة تتجسد فى بناء استاد المصري بموقعه الحالى| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

اﻟﻤﺰﻳﺪ