تحول في غرب آسيا.. "السوداني" يضع حجر الأساس لمشروع يربط العراق وإيران

وضع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت حجر الأساس لمشروع النقل الرابط بين العراق وإيران والمعروف بإسم “البصرة - الشلامجة”.

ووصف نائب الرئيس الإيراني محمد مخبر المشروع بأنه خطة استراتيجية وتحول في منطقة غرب آسيا، سيربط السكك الحديدية بين البلدين ومن شأنه أن يكمل طرق النقل الدولية، وفقا لما أوردته "السومرية نيوز".

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، في بيان له "أن السوداني وضع حجر الأساس لمشروع الربط السككي، في منفذ الشلامجة الحدودي بمحافظة البصرة، لنقل المسافرين وزائري العتبات المقدسة، بين العراق وإيران، بحضور نائب الرئيس الإيراني محمد مخبر.