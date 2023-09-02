إحباط محاولات تهريب تليسكوب وهواتف محمولة وأجهزة كشف معادن بميناء سفاجا

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا، بالتنسيق مع مباحث الميناء، من إحباط عدد 3 محاولات تهرب جمركى لتليسكوب بندقية، وعدد من الهواتف المحمولة، وأجهزة كشف المعادن، وكمية من مستلزمات أجهزة إنذار الحريق، وقطع غيار السيارات.

وبحسب بيان لمصلحة الجمارك، تم اكتشاف الواقعة أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة لميناء سفاجا من ميناء ضبا السعودى، تم الإشتباه فى الأمتعة الشخصية ل 3 ركاب قادمين من السعودية والكويت والإمارات.

وبتفتيش الأمتعة تبين وجود تليسكوب بندقية، و 1044 من مستلزمات أجهزة إنذار الحريق، و 22 قلم كاشف معدن الماس، و1430 جراب هاتف محمول مقاوم للماء، و 25 هاتفا أرضيا، و154 فانوس سيارة، مخباة بأماكن يصعب الوصول إليها داخل طرود الأمتعة الشخصية.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 4 ملايين و 73 ألفا و150 جنيها، وقرر عمر خليفة، رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير 3 محاضر ضبط جمركي.