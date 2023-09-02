عبد المحسن سلامة: مصر لديها اكتفاء ذاتي من الأدوية يصل لـ 96%

أكد الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعي لتوطين الصناعة في مصر بشكل حقيقي، خصوصا أن المغرب مثلا قطعت خطوات كبيرة في صناعة السيارات، مضيفا ان الرئيس السيسي فتح ملف الصناعة بقوة.

وكشف سلامة خلال لقائه ببرنامج “صباحك مصري” المذاع على فضائية “ام بي سي مصر” تقديم الإعلامي “هشام عاصي” عن خريطة الأولويات والمستهدفات، موضحا أن صناعة الدواء في مصر قوية جدا، وعلى سبيل المثال مصر لديها اكتفاء ذاتي من الأدوية بنسبة تقترب من ٩٦% في جميع أصناف الأدوية.

صناعة الأدوية

وأضاف رئيس مجلس إدارة الأهرام: “أن مصر تستورد بما قيمته ٦ إلى ٧ مليارات دولار من الأدوية سنويا من نوعيات معينة من الأدوية، مشيرا إلى ضرورة التوجه لعدم استيراد هذا الكم الهائل والاتجاه إلى إنتاج وصناعة الأدوية في مصر بدلا من الاستيراد وهذه من ضمن خريطة المستهدفات.

صناعة الأعلاف

وتابع: أن صناعة الأعلاف وهي من الصناعات المهمة جدا التي ترتبط بالاغذية في مصر وبسعر اللحوم والدواجن، لافتا إلى أن سعر الاعلاف انخفض هذه الأيام بشكل كبير.