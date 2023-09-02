مطار برج العرب .. راكب يهرب آلاف الريالات السعودي داخل كريم شعر

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة مصطفى العربي مدير عام المواني الجوية من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد المصرى والأجنبي بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ..

ففي أثناء إنهاء إجراءات الركاب المغادرين على رحلة طيران الخطوط الجوية السعودية المتجهه إلى جدة تم ضبط ٨٠ ألف ريال سعودى و ١٠ آلاف جنيه مصري بحوزة راكب مصرى خبأها فى أكياس بلاستيك داخل علبة كريم شعر محكمة الغلق .



وقام بالضبط لجنة جمركية برئاسة سعد عبادي مدير إدارة الجمرك ومصطفي الصالحي وأسماء علي وإنجي محمود مأموري الحركة ومحمد جمال بالأمن الجمركي وصالح حميدة رئيس قسم مكافحة التهرب الجمركى .

قرر مصطفي العربي مديرعام جمارك المواني الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٣٣ لسنة ٢٠٢٣

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة علي كافة المطارات والمنافذ الجمركية.